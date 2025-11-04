El CEIP Virgen de Guadalupe celebra los Erasmus Days

Del 13 al 17 de octubre, el CEIP Virgen de Guadalupe se llenó de color, cultura y aprendizaje internacional con motivo de la celebración de los Erasmus Days, una semana muy especial en la que toda la comunidad educativa tuvo la oportunidad de participar con entusiasmo.

Como centro acreditado Erasmus+, el colegio organizó numerosas actividades, talleres y experiencias pensadas para dar a conocer los valores del programa y todo lo que aporta al alumnado y profesorado. Desde los más pequeños hasta los mayores disfrutaron de dinámicas educativas centradas en la creatividad, el bienestar, el aprendizaje de lenguas extranjeras y la conexión con otras culturas europeas.

La semana comenzó con un inspirador taller para el profesorado de Inglés, impartido por la maestra Silvia, quien compartió lo aprendido durante su estancia formativa en Irlanda. A través de metodologías como VARK y AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), se exploraron nuevas formas de enseñar que ya están siendo aplicadas en las aulas.

El martes, las docentes Trini y María José ofrecieron al claustro un taller práctico sobre gestión del estrés y ‘mindfulness’, fruto de su participación en una formación en Roma el curso anterior. Además, al final de la semana, estas técnicas se pusieron en práctica con el alumnado, ofreciendo momentos de calma y conexión en clase.

Ese mismo día, el alumnado de 6º de Primaria disfrutó de un taller artístico que estimuló su creatividad, confianza y pensamiento crítico. Guiados por la ‘teacher’ Silvia, los niños y niñas expresaron su mundo interior a través del arte, conectando con los valores europeos de diversidad, cooperación y libertad.

Los días centrales de la semana, miércoles y jueves, se vivieron con especial emoción gracias a la Feria de países Erasmus+, una experiencia única en la que todo el alumnado de Primaria recorrió distintos espacios decorados con elementos culturales de los países visitados en las movilidades Erasmus+. Fue una auténtica vuelta al mundo… ¡sin salir del cole!

Como recuerdo de esta gran semana, cada alumno y alumna recibió un marcapáginas conmemorativo, un pequeño detalle para no olvidar todo lo vivido.

La celebración concluyó el viernes con una actividad para el bienestar: un taller de relajación para todo el alumnado del centro. Desde Infantil hasta Primaria, todos participaron en esta sesión matinal de respiración y estiramientos, fomentando la conciencia corporal y emocional.

Fue, por tanto, una semana llena de aprendizajes, emociones y experiencias compartidas que refuerzan el compromiso del colegio como centro Erasmus+ con una educación más abierta, europea e innovadora.