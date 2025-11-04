Distinción
El CEIP D. Florentino Bayona de Mula recibe el premio ‘Gil Sáez Pacheco’
El galardón reconoce las Buenas Prácticas en Atención a la Diversidad en 2024 por el proyecto ‘Todos sumamos, juntos multiplicamos’ del centro de mula
L.O.
La Consejería de Educación y Formación Profesional ha concedido el premio ‘Gil Sáez Pacheco’ a las Buenas Prácticas en Atención a la Diversidad durante el año 2024 al CEIP D. Florentino Bayona de Mula por su proyecto ‘Todos sumamos, juntos multiplicamos’.
Durante años, el centro muleño ha sido un referente de formación y de trabajo en equipo, desde sus orígenes como CEIP Sto. Domingo y San Miguel. La respuesta a la diversidad ha sido su carnet de identidad desde 1958.
Desde el centro procuran dar a cada niño o niña lo que necesita dentro de un entorno agradable y respetuoso con filosofía de inclusión.
Tanto los miembros del claustro actual como los anteriores son conscientes de su responsabilidad, por lo que con la ayuda del personal no docente y las familias se ilusionan por un proyecto conjunto, y esto permite tener estrategias consensuadas para abordar la vida cotidiana del colegio.
El CEIP D. Florentino Bayona es un colegio de doble línea, en el que se atiende a 461 alumnos de Educación Infantil, de Educación Primaria y tres Aulas Abiertas En la experiencia ‘Todos sumamos, juntos multiplicamos’ están involucrados todos los niveles educativos y perfiles de distintas especialidades.
Los beneficios de las prácticas realizadas hacen del entorno de aprendizaje escolar y del entorno social cercano un entorno más inclusivo y accesible para todos los alumnos, en el que cada uno pueda descubrir y desarrollar su talento y sus posibilidades.
Sin duda la confianza de las familias es la clave para que ‘Juntos’ formen un gran equipo, señalan.
- Un vecino de Balsicas que denunció ser un bebé robado encuentra a su familia biológica a los 50 años
- En directo: Betis Deportivo-Real Murcia
- Fallece la mujer atropellada en la avenida murciana de Juan de Borbón
- Herida grave una mujer tras ser atropellada en la avenida murciana de Juan de Borbón
- Muere un hombre atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
- Ni Archena ni Fortuna, este es el mejor 'balneario' de Murcia y alrededores para visitar en octubre y noviembre
- Que se reconozca que hubo negligencia es importante, aunque no recupere a mi hija
- Muere un hombre tras perder el control de su avioneta y estrellarse en unos terrenos de Totana