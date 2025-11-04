Los Alcázares presenta la Unidad del Agente Tutor para el curso 2025/2026

El Ayuntamiento de Los Alcázares presentó la semana pasada la Unidad del Agente Tutor para el curso 2025/2026 en un acto que contó con la presencia del alcalde, Mario Pérez Cervera; la concejala de Educación, Josefa Lajara; los agentes de Policía Local Alberto Ruiz y Antonio Fernández, que este año integrarán la unidad, y representantes de las AMPAS y de los centros educativos del municipio.

La Unidad del Agente Tutor se ha consolidado a lo largo de los años como una herramienta clave para promover la convivencia escolar, prevenir el absentismo y ofrecer apoyo directo a niños, niñas y adolescentes ante cualquier situación de vulnerabilidad.

Durante la presentación, Josefa Lajara destacó que «vivimos en una época en la que educar va mucho más allá de lo que ocurre dentro de las aulas. La educación es tarea de todos: de las familias, de los centros, de las instituciones y de la sociedad». Subrayó además que los agentes tutores «representan la colaboración más directa y efectiva entre la educación y la seguridad, entre la prevención y la cercanía».

Lajara tuvo palabras de reconocimiento para Alberto Ruiz, que continúa al frente de la unidad «con enorme dedicación, profesionalidad y sensibilidad», y dio la bienvenida a Antonio Fernández, que se incorpora este curso al equipo. «Estoy convencida de que su entusiasmo y compromiso serán un gran impulso para seguir creciendo y mejorando en este ámbito», señaló la concejala, que añadió que los agentes «no solo velan por la seguridad de nuestros jóvenes, sino que también previenen, orientan y educan en valores».

Por su parte, el agente Alberto Ruiz explicó que «la labor del agente tutor muchas veces está escondida, pero es una de las funciones más gratificantes de la Policía Local, porque permite trabajar directamente con los jóvenes y con toda la comunidad educativa». Ruiz adelantó que este curso se ampliarán las actuaciones, incluyendo la creación de un Parque de Educación Vial, la adquisición de gafas de simulación de intoxicaciones por alcohol y drogas para actividades preventivas con alumnado de ESO, y una campaña sobre el uso seguro de vehículos de movilidad personal, ante la nueva legislación que entra en vigor en enero.

Además, anunció la continuidad del Proyecto Convive, destinado a fomentar la convivencia juvenil y la participación de asociaciones y colectivos del municipio en actividades dirigidas a los jóvenes.

Su compañero, Antonio Fernández, destacó la importancia de las charlas que ya han comenzado a impartir en los centros educativos «sobre temas tan relevantes como el acoso escolar, el bullying o el ciberbullying». Fernández apuntó que «es fundamental detectar y abordar estas situaciones a tiempo».

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, cerró el acto agradeciendo la implicación de todos los presentes y subrayando el papel esencial de la unidad:, que contará un año más con un teléfono operativo las 24 horas (692 49 84 32) que permitirá atender de forma más amplia las demandas del alumnado y las familias.