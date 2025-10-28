Sonriendo con África: la Región lidera la solidaridad educativa internacional

El pasado miércoles 15 se celebró una conexión educativa y solidaria sin precedentes entre más de 25 colegios de la Región de Murcia y varias escuelas del interior de Senegal, en el marco del proyecto Sonriendo con África, impulsado por la ONG Azul en Acción y con el CEIP Narciso Yepes como centro de referencia.

Conexión en directo en el CEIP Narciso Yepes, que actúa como centro de referencia. | L.O.

El acto fue inaugurado oficialmente por Elena Vallejo, directora del CEIP Narciso Yepes, quien dio la bienvenida a los centros participantes y declaró inaugurado el curso académico del proyecto Sonriendo con África, que celebra este curso su duodécimo aniversario.

Tras el recreo, más de 4.000 alumnos y docentes se conectaron en directo para presenciar la entrega de materiales escolares donados a las escuelas senegalesas, ubicadas en comunidades con altos niveles de necesidad educativa.

La retransmisión fue conducida desde España por Manolo Canteras, y coordinada desde Senegal por los cooperantes de Azul en Acción Jesús Franco, presidente de la ONG; Paco León, cámara de la conexión; y Juan Antonio Sánchez Pérez, como apoyo logístico. También participó Manolo Martínez Pérez, responsable RMI del CEIP Narciso Yepes, garantizando el buen funcionamiento técnico del evento desde el centro de referencia.

Uno de los momentos más destacados fue la intervención en directo de la ministra de Educación, conectada desde Madrid, quien felicitó a toda la comunidad educativa implicada y animó a continuar con este tipo de experiencias que promueven la equidad, la cooperación y la multiculturalidad.

Durante la conexión, los participantes pudieron ver cómo el material escolar recogido por los centros se entregaba personalmente a docentes, alumnos y familias de las escuelas africanas. Como muestra de agradecimiento, las familias ofrecieron un baile tradicional, transmitido en directo desde el patio del colegio.

El proyecto, dirigido por Begoña Pérez, incluye distintos talleres educativos, cooperativos y creativos que permiten a cada centro integrarlos en su programación según sus posibilidade: Taller Digital, Pasos Solidarios, Mandalas para la Paz, Taller de Francés, Taller Musical y Taller Infantil Piloto.

Además, está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente con el derecho universal a una educación digna y de calidad. Los materiales, actividades y acompañamiento son proporcionados por la ONG Azul en Acción, facilitando la implementación del proyecto en cualquier nivel educativo.

El impacto fue profundo y real: los alumnos vivieron una experiencia educativa transformadora, con emoción, alegría y la certeza de que su trabajo y generosidad habían cruzado fronteras para convertirse en algo útil y valioso.

Con esta acción, la ciudad de Murcia se posiciona como un referente en el uso de la solidaridad como herramienta educativa, gracias al liderazgo de Azul en Acción, una ONG nacida en Murcia y con sede en la propia ciudad, que lleva más de 20 años trabajando en cooperación internacional y acción educativa.

Sonriendo con África continúa creciendo como una red internacional de escuelas vivas, comprometidas y solidarias, demostrando que desde la educación también se puede cambiar el mundo.