Conmemoración
San Pedro del Pinatar celebra el Día de las Bibliotecas con los más pequeños
Alumnos de Infantil y Primaria participan en una actividad en la Casa de Cultura
L.O.
La Casa de Cultura de San Pedro del Pinatar acogió la pasada semana una actividad enmarcada en la celebración del Día de las Bibliotecas y llevada a cabo por el alumnado del ciclo formativo de Grado Superior de Educación Infantil con sede en el IES Dos Mares y en colaboración con la biblioteca de San Pedro del Pinatar.
Así, los alumnos de educación infantil de 5 años y 1º de Primaria de los colegios Maspalomas, Los Pinos, Nuestra Señora del Carmen, Villa Alegría, Escuela de Educación Infantil número 1 y Las Esperanzas disfrutaron de una mañana de teatro, juegos, talleres y otras actividades para fomentar la animación a la lectura y el hábito lector de una manera lúdica y divertida.
Los alumnos fueron recibidos en el jardín de la Casa de Cultura para realizar diferentes juegos y talleres colaborativos, un espacio en el que pudieron disfrutar, entre otros, de un mural elaborado por el alumnado de Bachillerato de Arte del IES Dos Mares y coordinado por la profesora Miriam Campillo, en el que pudieron mostrar su creatividad, dedicación y talento.
Posteriormente, los pequeños pasaron pasado al salón de actos donde se representaron diversos cuentos clásicos como Los tres cerditos, Caperucita roja, Hensel y Gretel, La ratita presumida y La bella durmiente.
Estas actividades, realizadas con la intención de potenciar el desarrollo intelectual, emocional y social de los más pequeños, supusieron el inicio de la celebración del Día de las Bibliotecas que se conmemoró el 24 de octubre, y que en el municipio tambien incluye presentaciones de libros, cuentacuentos, bebecuentos, club de lectura y un espectáculo de títeres el 9 de noviembre en el salón de actos de la Casa de Cultura.
