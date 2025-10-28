La Casa de Cultura de San Pedro del Pinatar acogió la pasada semana una actividad enmarcada en la celebración del Día de las Bibliotecas y llevada a cabo por el alumnado del ciclo formativo de Grado Superior de Educación Infantil con sede en el IES Dos Mares y en colaboración con la biblioteca de San Pedro del Pinatar.

San Pedro del Pinatar celebra el Día de las Bibliotecas con los más pequeños

Así, los alumnos de educación infantil de 5 años y 1º de Primaria de los colegios Maspalomas, Los Pinos, Nuestra Señora del Carmen, Villa Alegría, Escuela de Educación Infantil número 1 y Las Esperanzas disfrutaron de una mañana de teatro, juegos, talleres y otras actividades para fomentar la animación a la lectura y el hábito lector de una manera lúdica y divertida.

Los alumnos fueron recibidos en el jardín de la Casa de Cultura para realizar diferentes juegos y talleres colaborativos, un espacio en el que pudieron disfrutar, entre otros, de un mural elaborado por el alumnado de Bachillerato de Arte del IES Dos Mares y coordinado por la profesora Miriam Campillo, en el que pudieron mostrar su creatividad, dedicación y talento.

Posteriormente, los pequeños pasaron pasado al salón de actos donde se representaron diversos cuentos clásicos como Los tres cerditos, Caperucita roja, Hensel y Gretel, La ratita presumida y La bella durmiente.

Estas actividades, realizadas con la intención de potenciar el desarrollo intelectual, emocional y social de los más pequeños, supusieron el inicio de la celebración del Día de las Bibliotecas que se conmemoró el 24 de octubre, y que en el municipio tambien incluye presentaciones de libros, cuentacuentos, bebecuentos, club de lectura y un espectáculo de títeres el 9 de noviembre en el salón de actos de la Casa de Cultura.