Conocer las características, ventajas y beneficios del comercio local. Ese es el objetivo de ‘Érase una vez un comercio’, una campaña dirigida a escolares murcianos en la que participan los colegios torreños Maestro Jesús Ferrer, San José y Divino Maestro.

‘Érase una vez un comercio’ acerca a los escolares el comercio de proximidad

Tras unas jornadas de sensibilización sobre la importancia del comercio de proximidad, el alumnado participante ha visitado diversos establecimientos locales para ver de cerca y recibir explicaciones de cómo trabajan estos negocios.

Este proyecto de la Dirección General de Impulso al Comercio del Gobierno regional, en colaboración con la asociación La Casica, cuenta en el municipio con el apoyo de las Concejalías de Comercio y de Educación.

“Nuestros jóvenes son los consumidores de mañana, que está a la vuelta de la esquina, y deben conocer los valores y la importancia del comercio local en los municipios, que es fuente de empleo y riqueza”, destaca el concejal de Comercio, Francisco Juan Giménez.