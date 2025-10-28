PROGRAMA
‘Érase una vez un comercio’ acerca a los escolares el comercio de proximidad
Los alumnos visitan establecimientos locales para ver de cerca y recibir explicaciones de cómo trabajan estos negocios
L.O.
Conocer las características, ventajas y beneficios del comercio local. Ese es el objetivo de ‘Érase una vez un comercio’, una campaña dirigida a escolares murcianos en la que participan los colegios torreños Maestro Jesús Ferrer, San José y Divino Maestro.
Tras unas jornadas de sensibilización sobre la importancia del comercio de proximidad, el alumnado participante ha visitado diversos establecimientos locales para ver de cerca y recibir explicaciones de cómo trabajan estos negocios.
Este proyecto de la Dirección General de Impulso al Comercio del Gobierno regional, en colaboración con la asociación La Casica, cuenta en el municipio con el apoyo de las Concejalías de Comercio y de Educación.
“Nuestros jóvenes son los consumidores de mañana, que está a la vuelta de la esquina, y deben conocer los valores y la importancia del comercio local en los municipios, que es fuente de empleo y riqueza”, destaca el concejal de Comercio, Francisco Juan Giménez.
- Los autobuses interurbanos estallan y siguen la estela de los urbanos en Murcia
- Detenido por matar a su novia asfixiándola en su casa de Librilla
- En directo: Eldense-Real Murcia
- Los vecinos de Librilla, en shock tras el crimen machista: “Ella era un trozo de pan, esto ha sido una bomba”
- Hallan sin vida el cuerpo del hombre de 81 años desaparecido este sábado en Torre Pacheco
- Abre una barra 'de toda la vida' con alma gourmet en el corazón de Murcia: 'Aquí se cantan las tapas, se sirven guisos y se respeta la tradición
- Intenta degollar a un hombre para robarle en Cartagena y se da a la fuga
- El contenedor marrón aterriza en Murcia: estas son las calles en las que ya está operativo