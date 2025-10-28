Deberes para casa en la era de ChatGPT

Al salir de mi centro educativo, subí al bus que me llevaba a casa. En ese autobús también se desplazan alumnos y alumnas de los institutos de la zona. Sin ánimo de ser chismoso pero con la inevitabilidad de la proximidad de un autobús pequeño, no pude obviar una conversación que mantenían dos alumnas de 2º o 3º de la ESO. Una de ellas se sentía aliviada pues solo tenía unos pocos ejercicios de Matemáticas, pero la otra, visible y momentáneamente más abrumada, comentaba que ella tenía varios de Inglés, alguno de Lengua y otro de Mates pero que no estaba preocupada pues, por la tarde, los iba a copiar en el ChatGPT para que le diera las respuestas.

Esa conversación de dos alumnas del siglo XXI conlleva una reflexión, pues quizás mandar deberes para casa en un mundo que empieza a estar dominado por herramientas como ChatGPT, es una tarea solariega que hemos de repensar. Hemos de replantear, probablemente, un cambio en el modo de enseñar, utilizando estas herramientas a nuestro favor, pues son inevitables y ya están aquí, en el presente.

Lo primero es pensar en las diferentes actitudes que puede mantener el profesorado sobre esta cuestión. Algunas de las actitudes a adoptar son:

Visión proactiva en su uso. No solo no se han de combatir sino que hemos de utilizarlas a nuestro favor como un instrumento que dé juego en el aprendizaje.

Lo que sabemos es que, en la actualidad, los alumnos ya están utilizando ChatGPT para resolver los ejercicios que manda el profesorado para casa. Quizás la reflexión educativa se ha de dirigir a repensar el sentido de los deberes: menos repetición, más reflexión; menos ejercicios, más proyectos reales en el aula; menos exponer (vomitar) lo que saben, más aprender a pensar con y sobre la tecnología.

Mientras que la sociedad decide qué hacer ante este hecho, proponemos algunas actividades con el uso de ChatGPT en las diversas materias:

'Dilemas éticos con IA'. Presentamos el siguiente dilema: «¿Es justo usar IA para hacer deberes?». Los alumnos debaten primero, luego preguntan a ChatGPT y contrastan los argumentos. Biología. 'Explícalo de otra forma'. Piden a ChatGPT que explique un concepto como si fuera para un niño de Primaria, o en forma de rap. Una vez obtenida la respuesta, los alumnos corrigen los errores cometidos por la IA o amplían la respuesta del modelo.

La forma de concebir la enseñanza está sujeta a algunos cambios sociales y tecnológicos y aplicaciones como ChatGPT nos empujan a reconsiderar acciones como la de mandar deberes para casa.