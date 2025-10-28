La Comunidad convoca el XXIV Concurso Infantil de Dibujo ‘Mi pueblo, Europa’
Invita a los escolares de la Región a reflejar en sus dibujos los valores de cooperación, respeto y convivencia entre los países europeos.
L.O.
La creatividad y la mirada europea de los escolares vuelven a ser protagonistas con la convocatoria del XXIV Concurso Infantil de Dibujo ‘Mi pueblo, Europa’, organizado por la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, a través de la Dirección General de Unión Europea, a través de Europe Direct Región de Murcia.
Este certamen, ya consolidado como una cita tradicional en los centros educativos de la Comunidad, busca acercar la Unión Europea al alumnado de Educación Infantil y Primaria, fomentando el conocimiento de sus valores, su diversidad cultural y su influencia en la vida cotidiana de los pueblos de la Región.
Bajo el lema ‘Mi pueblo, Europa’, el concurso invita a los escolares a expresar, a través del dibujo, cómo perciben la pertenencia de su municipio a Europa. Año tras año, cientos de niños y niñas reflejan en sus obras la importancia de la cooperación, la paz, el respeto y la convivencia entre los países que integran la Unión.
La convocatoria del certamen se publicó el pasado miércoles en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y se abre un plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación para la presentación de los dibujos por parte de los centros educativos.
El certamen se divide en cuatro categorías —Educación Infantil, 1º y 2º de Primaria, 3º y 4º de Primaria, y 5º y 6º de Primaria—, de las que se seleccionarán un total de 16 dibujos ganadores. Las obras premiadas ilustrarán el calendario ‘Mi pueblo, Europa 2026’, que edita cada año Europe Direct Región de Murcia.
Los autores recibirán premios consistentes en material educativo y de dibujo y un diploma acreditativo. También se otorgará una mención especial a los alumnos con necesidades educativas especiales.
