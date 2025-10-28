El colegio Cristo del Consuelo celebra los Erasmus Days 2025

Con motivo de la celebración de los Erasmus Days 2025, el colegio Cristo del Consuelo organizó durante toda la semana una serie de actividades que combinaron la difusión de experiencias internacionales, el cuidado del medio ambiente y la inclusión social.

Mercadillo solidario a beneficio de la ONG Vita Mundi. | L.O.

La semana comenzó el lunes 13 de octubre con una mesa redonda sobre la difusión de experiencias Erasmus+, en la que participaron expertos en la materia como Manolo García, María Pilar Martínez y Rosario Morcillo, junto a las maestras del centro Nuria Alarcón e Inmaculada Carmona, miembros del Equipo Erasmus+. Durante la sesión, las docentes explicaron los objetivos de la acreditación Erasmus+ del centro y compartieron los resultados de las movilidades del curso pasado, así como las actividades programadas para el presente curso, promoviendo uno de los pilares del programa: la cooperación educativa y el intercambio de buenas prácticas.

El martes 14 de octubre, los cursos de 1º, 2º y 3º de Primaria participaron en una plantación en la ribera del río Segura, dirigida por Eduardo, técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cieza. Alrededor de 150 alumnos y alumnas plantaron chopos y arbustos autóctonos, limpiaron zonas del río y aprendieron sobre plantas invasoras y conservación ambiental. Cada grupo nombró su planta y se comprometió a cuidar de ella, reforzando la educación ambiental y la sostenibilidad, otro pilar clave de Erasmus+.

El miércoles 15 de octubre, los más pequeños llevaron a cabo una plantación alrededor del pabellón de Infantil, elaborando bombas de semillas de plantas aromáticas y aprendiendo medidas de conservación del entorno. Ese mismo día, los alumnos del tercer ciclo de Primaria participaron en un taller de manualidades con materiales reciclados junto a seis usuarios de la asociación Ascopas, fomentando la inclusión social y la cooperación. La jornada finalizó con juegos compartidos en el patio, promoviendo la convivencia y el respeto mutuo

El jueves 16 de octubre, las maestras Nuria Alarcón y Marisol Peñalva acudieron a Onda Cieza para ser entrevistadas por la periodista María Luisa, donde presentaron las actividades realizadas durante la semana y anunciaron la actividad estrella: un mercadillo solidario a beneficio de la ONG Vita Mundi, organizado con la colaboración del AMPA.

Durante la entrevista invitaron a toda la ciudadanía a participar en esta iniciativa solidaria.

El viernes 17 de octubre se celebró finalmente el mercadillo solidario, que contó con la participación de numerosas familias. La actividad permitió dar una segunda vida a objetos del hogar, promoviendo la reutilización, la sostenibilidad y la solidaridad, y puso el broche final a unos Erasmus Days centrados en aprendizaje, compromiso y valores europeos.

La semana concluyó con un balance muy positivo por parte del profesorado y del alumnado, que destacaron el valor educativo y humano de unas jornadas que reflejan el espíritu del programa Erasmus+.

Con estas iniciativas, el colegio Cristo del Consuelo reafirma su apuesta por una educación abierta, inclusiva y sostenible, alineada con los pilares fundamentales de Erasmus+: inclusión, participación activa, cooperación internacional y sostenibilidad ambiental, fomentando así una ciudadanía más consciente, solidaria y comprometida con el entorno.