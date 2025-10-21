Caminando por la calle,

me fijé en un detalle:

vi venir a Marisa, muerta de la risa,

y a su prima Luisa, con una gran sonrisa.

Al pasar por mi lado,

se me cayó el helado

por mirarlas embobado.

Luisa me miró sonriendo,

y enseguida, a su prima Marisa

se le cayeron unas cuantas risas.

¡Qué felices van por la calle,

mirando a cada uno con detalle!

¿Tú te has encontrado

con estas primas

en algún lado?

Son contagiosas

y animan a quien se arrima.

Así que río cuando estoy contento,

y río cuando tengo frío;

tirito y me río,

con mi abrigo para el frío.

Y si me caigo sin hacerme daño,

me río.

Algo de vergüenza me da,

de eso también me río.

Entonces, he caído en la cuenta

y he recordado de qué conocía

a esas primas tan risueñas.

Y un bonito poema

me ha venido a la memoria.

A continuación lo leerás,

y con él te divertirás:

La risa – Gloria Fuertes

La risa

¡Bienvenida sea la risa

que deja alegría por donde pisa!

¡Que venga la risa

y su prima la sonrisa!

Reír es como si como

(alimenta más que el lomo).

Hay que reír cada hora

(lo receta servidora).

¡Ay qué risa, tía Felisa,

se vuela la camisa!

(La risa es muy buena para el pecho).

Quien va sonriendo, va mejor que en coche;

quien ríe de día, duerme bien de noche.

Con el poema de la risa,

se me escapa una sonrisa.

¿A ti también te pasa?

¡Tiene mucha guasa!

Así es que, con el tiempo,

he aprendido que una sonrisa

hace más feliz la vida.

Cuando regalo mi sonrisa,

salto y brinco más contenta.

Cuando me levanto,

sonrío y me río,

y aún no sé de qué,

pero ya lo descubriré.

Podemos elegir ir serios,

o ponernos de lo más contentos.

Solo sonreír

nos hace ver la vida

más amable.

Ande yo contento,

seguro que consigo lo que intento.

La risa y su prima, la sonrisa,

se han venido a vivir a mi casa.

¡Qué guasa pasa por mi casa!

¿Y tú, has conocido ya

a la risa y a su prima, la sonrisa?