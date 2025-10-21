La poesía en educación: entrevista a María Sánchez-Saorín

El sistema educativo ha de preocuparse de las humanidades, esa rama catalogada por algunos sectores de poco útil desde una perspectiva económica. Como afirmaba Martha Nussbaum en su libro Sin fines de lucro, en educación las naciones están eliminando todo lo que no tenga ninguna utilidad para ser competitivas en el mercado global. Para contrarrestar esta deriva, la autora propone que «las instituciones educativas deben adjudicar un rol protagónico a las artes y a las humanidades en el programa curricular, cultivando un tipo de formación participativa que active y mejore la capacidad de ver el mundo a través de los ojos de otro ser humano».

Sobre la importancia de la literatura y la poesía dialogamos con la joven poeta María Sánchez-Saorín. María es profesora de Lengua y Literatura y escritora. En 2022 obtuvo el IV Premio Tino Barriuso de Poesía Joven con Herederas (Hiperión). Forma parte de las antologías Última poesía crítica. Jóvenes poetas en tiempos de colapso (Lastura, 2023), Poesía en femenino. Antología de autoras murcianas (Universidad de Murcia, 2025) y El tiempo está cambiando. Nueva poesía española (Vandalia, 2025). Ha publicado el ensayo Flor, no: florezco. Género y reflexión poética en la obra de Ángela Figuera Aymerich (Torremozas, 2025), y actualmente está rodando un documental sobre esta, bajo el título Ángela. Una mujer de barro.

Comentamos el papel que desempeña la poesía en una etapa educativa como la ESO donde los adolescentes están construyendo su identidad y para María la poesía, si bien no deja de ser una ficción, sí que conecta con experiencias y sensaciones que los jóvenes en esa etapa pueden estar sintiendo. Para la autora es muy positivo que vean reflejadas, en la literatura, sus inquietudes y esos sentimientos que están empezando a experimentar por primera vez, en ese sentido, cree que puede ser una puerta a la comprensión de uno mismo.

Con respecto a la actual era de la inmediatez y las pantallas, preguntamos a María cómo se consigue despertar el interés en la literatura y la poesía de estos alumnos. Parta la autora, esta es una cuestión difícil, porque, efectivamente un libro no puede competir contra todos los estímulos de un ‘reel’ o de un vídeo de Tiktok, pero cree que es muy importante trabajar precisamente esa paciencia a la hora de enfrentarse a un texto. Hay que ligar lo que ellos están leyendo con su experiencia personal. La autora hace hincapié en que, sobre todo, los menores entiendan que la poesía, la literatura en general, no tiene nada que ver con las lógicas de consumo que conocemos hoy, la literatura es algo que no tiene por qué servir para ganar dinero, no tiene que servir para un fin puramente práctico, rompemos así el utilitarismo del puro placer, asevera la poeta.

Por último, y ya con un carácter más personal, le preguntamos qué le gustaría que su alumnado recordara de ella en sus clases de Lengua. A María le importa que les quede algo de toda la literatura que trabajan, de todo lo que se comenta en clase, de lo que nos quiere decir cada texto, y que esas enseñanzas que da cada texto poético queden ahí y sepan luego trasladarlas a sus vidas.