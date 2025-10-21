El patito feo: Diversidad y aceptación

El cuento del patito feo nos muestra la historia de un pequeño que nació distinto a los demás. Desde el inicio fue rechazado y apartado porque no encajaba en la imagen esperada. Lo comparaban, lo criticaban y hasta se burlaban de él. Su reflejo en el agua le recordaba, una y otra vez, lo «diferente» que era. Triste y solo, decide alejarse. Pasó noches frías, días de lágrimas escondidas y momentos en los que llegó a pensar que no había un lugar para él en el mundo. Sin embargo, un día descubrió que no era un patito, sino un hermoso cisne. Fue en ese momento cuando todo lo que le hacía distinto, en realidad, lo convertía en alguien especial y único.

Si lo llevamos a la escuela, este cuento aparece en muchas situaciones. Pensemos en un niño nuevo, que no se viste como los demás, habla otro idioma en casa o tiene costumbres diferentes. Basta una risa burlona o un comentario malintencionado para que se sienta fuera de lugar. Pensemos también en un niño que tarda más al leer en voz alta, mientras sus compañeros murmuran o pierden la paciencia, o en el estudiante que prefiere dibujar o leer en lugar de correr o jugar al fútbol en el recreo, y por eso lo llaman «raro».

En algunos casos, esa burla deja de ser un simple comentario y se convierte en un peso que duele todos los días. Eso es bullying: cuando las risas se repiten, cuando alguien es excluido de los juegos a propósito, cuando circula un apodo cruel que se convierte en su «nombre» dentro de la clase. Es un dolor silencioso, que puede hacer que un niño sienta miedo de ir a la escuela o que empiece a creer que no vale lo suficiente. El bullying no solo hiere en el momento, sino que puede marcar la manera en que el niño se mira a sí mismo llegando a crecer con ese estigma.

Lo que este cuento nos recuerda es que cada niño tiene talentos únicos y que esas diferencias no son un defecto, sino una riqueza para el grupo. En la vida escolar, cuando un alumno logra aceptar sus particularidades, ya sea su manera de aprender, su sensibilidad artística o su carácter tranquilo, empieza a descubrir su valor. Y ese descubrimiento se fortalece cuando un maestro o un compañero lo reafirma con un gesto de aceptación.

Imaginemos a un profesor que, al ver a un alumno inseguro en matemáticas, le dice: «Tu forma de explicar con dibujos es maravillosa, gracias a ti entendí mejor el problema». En ese instante se marca un antes y un después en la vida del niño. Pensemos en un grupo de compañeros que invita al nuevo a jugar, sin importar que no hable perfectamente el idioma. En esos pequeños actos, el aula se convierte en un refugio, en un espacio seguro y no en una amenaza.

Emocionalmente, el cuento enseña a los niños a mirar más allá de las apariencias y a comprender que el rechazo lastima profundamente. Y nos recuerda que el bullying no es «una broma», sino un golpe al corazón que puede hacer sentir a un niño como el patito feo: pequeño, aislado y con ganas de esconderse.

A los docentes y padres me gustaría recordarles que un solo gesto de apoyo puede cambiar por completo la experiencia del alumno. A veces no lo vemos, pero detrás de un silencio, de una mirada triste o de un «no quiero ir al cole», puede esconderse un patito feo que espera ser reconocido.

Así, el patito feo nos deja un mensaje claro y conmovedor: la autoestima se construye al reconocernos y al ser reconocidos. En el colegio, cuando celebramos la diversidad y entendemos que cada uno tiene su propio ritmo y talento, todos nos convertimos en cisnes capaces de brillar. Y la verdadera magia ocurre cuando un niño, que alguna vez sufrió burlas o sintió que no encajaba, levanta la cabeza, abre sus alas y se atreve a volar.

¡Vuela alto, peque, porque el mundo necesita de tu luz!