Murcia lleva la campaña ‘suma uno’ a los colegios

El colegio Luis Costa, en el barrio de La Flota, fue la semana pasada el escenario del lanzamiento de la campaña municipal ‘Suma Uno’, una iniciativa de concienciación impulsada por el Ayuntamiento de Murcia en colaboración con PreZero y financiada con fondos europeos Next Generation.

La campaña tiene como objetivo promover la correcta separación de los residuos orgánicos y preparar a la ciudadanía para la implantación del nuevo contenedor marrón en los barrios de La Flota, Vistalegre e Infante Juan Manuel.

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, participó en la jornada educativa con alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria -cerca de 300 escolares-, acompañada por José Manuel García Alcaraz, director de PreZero en Murcia, y por los monitores ambientales municipales.

Durante la actividad, los escolares realizaron dinámicas prácticas y juegos para aprender qué residuos deben depositarse en el contenedor marrón y cómo contribuir a reducir los residuos que llegan al vertedero.

«La campaña ‘Suma Uno’ es una herramienta clave para avanzar hacia una Murcia más sostenible. Apostamos por la educación ambiental desde edades tempranas, porque el cambio empieza en las aulas, en los hogares y en cada pequeño gesto cotidiano», destacó la vicealcaldesa.

El encuentro en el colegio Luis Costa forma parte de una serie de actividades educativas que se están desarrollando en colegios, institutos y centros de mayores de los tres barrios donde arranca la implantación del contenedor marrón.

En las dos primeras semanas de campaña participaron más de 450 escolares y un millar de adultos, a través de talleres, charlas, visitas guiadas y puntos informativos a pie de calle.

Además, 21 centros educativos integrados en el programa ‘Reciclando en tu cole y en tu barrio’ se han sumado a esta acción.

Durante las actividades se entregan materiales divulgativos como bolsas reutilizables, imanes, llaveros y camisetas con el lema de la campaña, para reforzar el aprendizaje con elementos prácticos y simbólicos.

La campaña ‘Suma Uno’ también está presente en EcoPuntos. activos seis días a la semana en mercados semanales, plazas y zonas de gran afluencia de los barrios participantes, donde los agentes ambientales ofrecen información personalizada sobre el uso del contenedor marrón.

Asimismo, se están organizando visitas al Complejo Medioambiental de Cañada Hermosa, gestionado por PreZero, donde los escolares pueden conocer cómo los restos orgánicos se transforman en compost natural reutilizable en jardines y huertos.

Adenás, el personaje infantil Drilo el Cocodrilo se ha sumado como embajador de la campaña, y participa en actividades escénicas y musicales que transmiten de forma divertida los valores de la economía circular.

La campaña ‘Suma Uno’ continuará desplegándose de forma progresiva por todo el municipio, acompañada de acciones educativas, informativas y culturales que expliquen qué puede depositarse en el contenedor marrón y qué no, y por qué esta separación es esencial para el futuro ambiental de la ciudad.

El objetivo es que cada vecino y vecina de Murcia participe con conocimiento, confianza y compromiso en este paso decisivo hacia una gestión más sostenible de los residuos.

Es importante que los más pequeños aprendan el funcionamiento de los nuevos contenedores marrones que se van a comenzar a instalar, y qué mejor que hacerlo que mediante actividades divertidas en compañía de sus compañeros de colegio. Es una forma dinámica, a la vez que práctica, de aprender en qué consiste el contenedor marrón jugando con sus amigos.