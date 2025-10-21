Mr. Baylor, el perro que revoluciona la orientación educativa en los centros regionales

Mr. Baylor es un perro muy especial. Se trata de un labrador blanco que está certificado como perro de servicio e intervención y que, junto con su dueña, la orientadora Gema Cañizares, es el centro del proyecto llamado ‘Dog’s Orienta’, que se basa en las Intervenciones Asistidas por Animales para mejorar la salud emocional de los alumnos y optimizar el trabajo psicopedagógico en los centros escolares en los que trabaja Gema con intervenciones terapéuticas y educativas.

El proyecto, que este año se está llevando a cabo en el CEIP Nuestra Señora del Rosario de Torre Pacheco, pero que también se ha desarrollado en otros centros, como el CEIP Santa Florentina de Cartagena, se estructura en torno a tres ámbitos: la evaluación psicopedagógica, la intervención psicopedagógica y la salud emocional.

Los objetivos del proyecto son múltiples. Entre otros, se busca que los alumnos se muestren más motivados para participar en las evaluaciones, disminuir los niveles de ansiedad, incrementar la eficacia de las intervenciones psicopedagógicas y crear un espacio de confianza donde los niños pueden hablar de sus emociones.

Además, gracias a la presencia de Mr. Baylor, la orientadora logra atender a un mayor número de estudiantes durante el curso, por lo que puede otpimizar así su tiempo.

Una de los espacios más valorados por los escolares es ‘Cuéntaselo a Mr. Baylor’, un entorno diseñado para el bienestar de los alumnos donde pueden ir a relajarse, a hablar de lo que necesiten, a contar sus preocupaciones o a expresar sus sentimientos o emociones. Si en los ámbitos anteriores de evaluación e intervención psicopedagógica la propia orientadora, junto con el tutor y maestros, seleccionaban a los alumnos, en ‘Cuéntaselo a Mr. Baylor’ son los mismos alumnos los que piden cita para acudir. Cuando los alumnos hablan con Mr. Baylor, la orientadora puede detectar necesidades que precisan de intervención psicopedagógica. Por tanto, este espacio permite a la orientadora detectar dificultades en el desarrollo emocional y en la salud mental de los alumnos que no se han manifestado todavía y ni los maestros ni los padres son conscientes de ellas.

El proyecto fue diseñado por Gema Cañizares para ser aplicado con los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) de los centros, con la finalidad de dar una respuesta educativa a sus necesidades concretas de una manera más eficaz.

Gema Cañizares está certificada como Experta en Educación e Intervenciones Asistidas con Animales (EEIAA), y trabaja en estrecha colaboración con tutores y especialistas para diseñar planes personalizados en los que Mr. Baylor actúa como facilitador del aprendizaje y del bienestar emocional.

Tanto Gema como Baylor fueron fueron entrenados y evaluados bajo los criterios de la American with Disabilities Act (ADA) y los estándares internacionales de la organización Pet Partners para garantiza la calidad y seguridad de las intervenciones.

Entre las habilidades que Mr. Baylor debió demostrar como perro de servicio y de intervenció se incluyen la capacidad de mantener la calma en entornos ruidosos, aceptar el contacto físico de los niños sin mostrar incomodidad y responder de manera inmediata a las órdenes de su guía.