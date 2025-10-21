La I Liga de Debate Ciudad de Murcia abre inscripciones hasta el viernes

La Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Murcia ha lanzado una iniciativa pionera: la I Liga de Debate Ciudad de Murcia, dirigida a alumnos de 3.º y 4.º de ESO de los centros educativos del municipio. Más de 11.000 estudiantes de entre 14 y 16 años podrán participar en esta experiencia transformadora que va mucho más allá de una competición.

El debate escolar es una herramienta pedagógica de enorme valor. Permite a los jóvenes desarrollar el pensamiento crítico, mejorar su competencia lingüística, fortalecer la capacidad de análisis y adquirir habilidades comunicativas que serán esenciales en su futuro profesional, independientemente del ámbito que elijan. Además, fomenta el trabajo en equipo, el respeto por la diversidad de opiniones y la escucha activa: competencias clave en el mundo actual.

La participación se realiza a través de los centros educativos, que podrán inscribir hasta dos equipos por centro, formados por un máximo de cinco alumnos cada uno. Las inscripciones están abiertas hasta el viernes 24 de octubre y deben realizarse enviando un correo electrónico a programaseducativos.educa@ayto-murcia.es

Esta actividad se enmarca en la Oferta Educativa #MurciaMiCiudadEnseña y contará con sesiones formativas para alumnos y docentes, torneos clasificatorios en febrero y una gran final abierta al público en marzo de 2026. Los debates se celebrarán en espacios municipales y centros educativos, y estarán guiados por profesionales del Centro de Alto Rendimiento de Debate y Oratoria (CARDYO), garantizando una experiencia enriquecedora y de calidad.

Desde el Ayuntamiento de Murcia anman a todos los docentes a impulsar esta actividad en sus centros y a los alumnos a atreverse a participar. Porque el debate no solo enseña a hablar: enseña a pensar, a construir, a liderar, señalan.