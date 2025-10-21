Las II Jornadas de ‘Bullas EDUCA’ se celebrarán el 8 de noviembre

La concejalía de Educación del Ayuntamiento de Bullas, junto con la Comisión Docente, presentó la semana pasada las II Jornadas de ‘Bullas EDUCA’, que este año llevan por título ‘Tejiendo en Positivo’. La cita se celebrará el sábado 8 de noviembre en el Centro Joven La Almazara, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Estas jornadas, dirigidas tanto a docentes como a familias, buscan fomentar una educación más consciente, participativa y optimista, ofreciendo un espacio de aprendizaje y encuentro entre profesionales del ámbito educativo y la comunidad.

El programa contará con ponentes de reconocido prestigio en el ámbito educativo y del desarrollo personal.

Isabel Cuesta y Daniel Pérez, del proyecto ‘Una Madre Molona’, quienes abordarán la importancia de educar en positivo. Ella es psicóloga, escritora y divulgadora en Educación Positiva, y él, experto en Neuropsicología Infantil, Gestión Emocional y Mindfulness.

Roberto Pujol Sáez, docente de Educación Musical y coordinador de los encuentros regionales de Danzas del Mundo, tratará el tema de la energía positiva de la música y el movimiento.

Ramón Barrera Morales, licenciado en Derecho y experto en coaching, ofrecerá una charla sobre ‘El arte de aprender’.

Rebeca Pastor Valero, dietista y nutricionista infantil y familiar, centrará su intervención en la nutrición y su impacto educativo, bajo el lema ‘Mucho más que comida en las aulas’.

La jornada estará conducida de manera amena y divertida por los actores de IMPROMURCIA, quienes aportarán un toque de humor e improvisación para dinamizar las ponencias.

Además, las jornadas contarán con un servicio de conciliación familiar, desayuno gratuito para los participantes, regalos y otras sorpresas que se irán desvelando durante las próximas semanas.

Las entradas tendrán un precio de 10 euros y están disponibles desde ayer en Informajoven.

El concejal de Educación, Antonio José Espín, destacó «la importancia de seguir tejiendo redes entre docentes y familias para avanzar juntos en una educación más humana, empática y positiva».

Por su parte, Cristina Lorenzo, en representación de la Comisión Docente, señaló que «estas jornadas son fruto del compromiso de todos los centros educativos de Bullas por ofrecer formación de calidad y por seguir mejorando cada día».