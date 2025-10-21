Educar es tarea de todos

En cada pupitre vacío hay una historia. Y detrás de cada ausencia, un motivo que merece ser escuchado. Comprender esos motivos y acompañar a los menores en su regreso a las aulas es una tarea que requiere la implicación de todos: docentes, personal técnico de servicios comunitarios (PTSC), profesionales de los servicios sociales, departamentos municipales de absentismo, agentes tutores y tutoras, familias y administraciones. Todos comparten un mismo objetivo: reducir las cifras de absentismo y abandono escolar temprano, y volver a conectar con quienes, por distintos motivos, se han alejado de las clases.

Con ese espíritu se celebraron las Jornadas del Profesorado sobre Absentismo y Abandono Escolar, organizadas por el Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia (CPR) y el Servicio de Atención a la Diversidad, en colaboración con distintas entidades educativas y municipales. Un encuentro que reunió a más de doscientas personas en torno a un propósito común: aprender, compartir experiencias y fortalecer la coordinación entre quienes trabajan por el bienestar y la educación de los menores.

Durante la jornada se abordaron temas tan necesarios como la comprensión del cerebro adolescente, las oportunidades que ofrece la Formación Profesional frente al abandono escolar o los programas municipales de intervención, como Proyecto Fénix o Red Impulsa. También hubo espacio para la motivación y el desarrollo personal, con propuestas para transformar el «Tengo que ir» en un «Quiero estar».

Uno de los momentos más destacados fue la ponencia ‘El Trabajo Invisible de los Agentes Tutores’, presentada por dos representantes de la Asociación Regional de Agentes Tutores (ARAT), recientemente constituida bajo el paraguas de ANAT. Su intervención permitió visibilizar la labor preventiva y cercana de estos profesionales —también conocidos como policías tutores o referentes—, que actúan como un puente entre la escuela, las familias y los servicios sociales. Su trabajo, muchas veces discreto, demuestra que la prevención y la coordinación son las herramientas más efectivas para reconducir situaciones de riesgo y volver a acercar a los menores al entorno educativo.

Gracias a encuentros como este, los profesionales encuentran un espacio de formación, diálogo y coordinación. Un foro donde compartir prácticas, fortalecer competencias y, sobre todo, reafirmar una idea fundamental: solo un enfoque integral y cooperativo puede ofrecer respuestas verdaderamente eficaces.