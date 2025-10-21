Da inicio la campaña de sensibilización ‘El amor no duele’ en los centros educativos

La concejalía de Bienestar Social e Igualdad de San Pedro del Pinatar ha iniciado una serie de charlas bajo el lema ‘El amor no duele’, enmarcadas en la campaña municipal de sensibilización y concienciación contra la violencia de género y especialmente dirigida a la población más joven.

Así lo daba a conocer la edil del área, Carmen María López, que presentaba este proyecto en el CEIP Los Pinos del municipio junto a su director, Francisco Peinado. El centro ha sido el primero en acoger estas charlas, que durante las próximas semanas llegarán a los diferentes centros educativos de Primaria y Secundaria, impartidas por profesionales, de la mano de Hábitat Cultural, y con la implicación de toda la comunidad educativa del municipio.

López incidió en la colaboración de profesores, entidades y familias en esta actividad que «reafirma el compromiso del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar con la educación en igualdad, la prevención de la violencia de género y la promoción de relaciones afectivas sanas, libres y respetuosas».

En estas charlas, a través de dinámicas participativas, testimonios y material adaptado a cada edad, el alumnado podrá reflexionar sobre qué es el amor, cómo se construyen las relaciones saludables y cómo identificar y rechazar cualquier forma de control, desigualdad o violencia.

El nombre elegido para esta campaña, ‘El amor no duele’, resume perfectamente el mensaje que se quiere transmitir: el amor verdadero se basa en el respeto, la confianza y la libertad, nunca en el miedo, el dominio o la imposición.

Esta campaña está subvencionada con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2025, lo que permite seguir desarrollando programas de prevención y concienciación que fortalezcan la igualdad y la convivencia en el municipio.

Con acciones como esta, San Pedro del Pinatar busca seguir avanzando hacia un municipio más igualitario, más consciente y más comprometido con la erradicación de la violencia de género.