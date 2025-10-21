Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Da inicio la campaña de sensibilización ‘El amor no duele’ en los centros educativos

Un momento de la charla en el CEIP Los Pinos.

Un momento de la charla en el CEIP Los Pinos. / AYTO. SAN PEDRO DEL PINATAR

La concejalía de Bienestar Social e Igualdad de San Pedro del Pinatar ha iniciado una serie de charlas bajo el lema ‘El amor no duele’, enmarcadas en la campaña municipal de sensibilización y concienciación contra la violencia de género y especialmente dirigida a la población más joven.

Así lo daba a conocer la edil del área, Carmen María López, que presentaba este proyecto en el CEIP Los Pinos del municipio junto a su director, Francisco Peinado. El centro ha sido el primero en acoger estas charlas, que durante las próximas semanas llegarán a los diferentes centros educativos de Primaria y Secundaria, impartidas por profesionales, de la mano de Hábitat Cultural, y con la implicación de toda la comunidad educativa del municipio.

López incidió en la colaboración de profesores, entidades y familias en esta actividad que «reafirma el compromiso del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar con la educación en igualdad, la prevención de la violencia de género y la promoción de relaciones afectivas sanas, libres y respetuosas».

En estas charlas, a través de dinámicas participativas, testimonios y material adaptado a cada edad, el alumnado podrá reflexionar sobre qué es el amor, cómo se construyen las relaciones saludables y cómo identificar y rechazar cualquier forma de control, desigualdad o violencia.

El nombre elegido para esta campaña, ‘El amor no duele’, resume perfectamente el mensaje que se quiere transmitir: el amor verdadero se basa en el respeto, la confianza y la libertad, nunca en el miedo, el dominio o la imposición.

Esta campaña está subvencionada con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2025, lo que permite seguir desarrollando programas de prevención y concienciación que fortalezcan la igualdad y la convivencia en el municipio.

Con acciones como esta, San Pedro del Pinatar busca seguir avanzando hacia un municipio más igualitario, más consciente y más comprometido con la erradicación de la violencia de género.

