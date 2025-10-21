Da inicio la campaña de sensibilización ‘El amor no duele’ en los centros educativos
L.O.
La concejalía de Bienestar Social e Igualdad de San Pedro del Pinatar ha iniciado una serie de charlas bajo el lema ‘El amor no duele’, enmarcadas en la campaña municipal de sensibilización y concienciación contra la violencia de género y especialmente dirigida a la población más joven.
Así lo daba a conocer la edil del área, Carmen María López, que presentaba este proyecto en el CEIP Los Pinos del municipio junto a su director, Francisco Peinado. El centro ha sido el primero en acoger estas charlas, que durante las próximas semanas llegarán a los diferentes centros educativos de Primaria y Secundaria, impartidas por profesionales, de la mano de Hábitat Cultural, y con la implicación de toda la comunidad educativa del municipio.
López incidió en la colaboración de profesores, entidades y familias en esta actividad que «reafirma el compromiso del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar con la educación en igualdad, la prevención de la violencia de género y la promoción de relaciones afectivas sanas, libres y respetuosas».
En estas charlas, a través de dinámicas participativas, testimonios y material adaptado a cada edad, el alumnado podrá reflexionar sobre qué es el amor, cómo se construyen las relaciones saludables y cómo identificar y rechazar cualquier forma de control, desigualdad o violencia.
El nombre elegido para esta campaña, ‘El amor no duele’, resume perfectamente el mensaje que se quiere transmitir: el amor verdadero se basa en el respeto, la confianza y la libertad, nunca en el miedo, el dominio o la imposición.
Esta campaña está subvencionada con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2025, lo que permite seguir desarrollando programas de prevención y concienciación que fortalezcan la igualdad y la convivencia en el municipio.
Con acciones como esta, San Pedro del Pinatar busca seguir avanzando hacia un municipio más igualitario, más consciente y más comprometido con la erradicación de la violencia de género.
- En directo: Real Murcia-UD Ibiza
- La firma creadora de las escotillas de escape del S-80 tiene sede en La Unión
- Circulan imágenes de los youtubers Plex y El Xocas detenidos por la Policía Nacional en Murcia: "Es una colaboración para sus videos"
- ¿Qué cambios supone la ampliación del tranvía de Murcia?
- El Real Murcia se hunde y la afición acaba con pañolada a Felipe Moreno (0-2)
- Piscinas llenas de polvo
- Un incendio en una vivienda de Cartagena obliga a desalojar un edificio de cinco plantas
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado