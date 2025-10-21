El Ceip El Recuerdo lanza ‘Los súper ODS. Misión: Un futuro mejor’

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron adoptados oficialmente el 25 de septiembre de 2015 por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas y entraron en vigor el 1 de enero de 2016 como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan global para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos.

Se han consumido dos tercios del tiempo marcado en la Cumbre del Desarrollo Sostenible y en el CEIP El Recuerdo de San Javier llevan años concienciados y adoptando medidas para reducir, por ejemplo, el consumo de papel o energía con las patrullas verdes, el del plástico con el uso de taper y botellas reutilizables por parte de todo el alumnado del centro. También reciclan con la separación de residuos en el aula o la existencia dentro del centro de diferentes contenedores…Pero desgraciadamente, señalan, observan que aún queda mucho por hacer y desafíos sin lograr. Por ello, el claustro del CEIP El Recuerdo de San Javier ha decidido que este curso escolar los ODS serán el eje de su proyecto vertical.

El equipo docente, con la colaboración de la Universidad de Murcia y el AMPA del centro, pusieron en marcha el pasado 3 de octubre este ineludible e inspirador proyecto titulado ‘Los super ODS. Misión:un futuro mejor’ con la intención de formar ciudadanos responsables que entiendan los problemas del mundo y su papel para solucionarlos.

Durante todo este curso, los niños de Educación Infantil y Primaria, en torno a 450 estudiantes, van a reflexionar, investigar y buscar opciones para alcanzar los ODS de una manera activa e interdisciplinar, partiendo siempre de su entorno más próximo.

Esta iniciativa no se habría hecho realidad, apuntan desde el centro, sin la destacada colaboración y el ímpetu de un buen número de familias del centro que han ayudado, por ejemplo, en la jornada motivacional de este. Un buen número de madres y padres realizaron cinco talleres centrados en las cinco P en las que se agrupan los ODS: personas, planetas, prosperidad, paz y pactos. Con ellos motivaron al alumnado a la acción y transmitieron, con acierto y con sus dotes artísticas, la necesidad de que todos pongamos nuestro granito de arena para alcanzar retos tan grandes e importantes. La jornada fue todo un éxito y demostró que las nuevas generaciones quieren, sin lugar a dudas, mejorar el mundo.