Qué son los Programas de Diversificación Curricular

El objetivo final de la Educación Secundaria Obligatoria es que el alumnado consiga graduarse y obtener el título correspondiente. Esta obtención significa que los discentes han alcanzado las competencias clave propuestas en el currículo. Para conseguir dicho objetivo, el sistema educativo propone diversos itinerarios. Entre estos se encuentran los Programas de Diversificación Curricular.

Los destinatarios de este programa son alumnos que, al finalizar segundo curso de la ESO, no están en condiciones de pasar a tercero y el equipo docente considera que la permanencia un año más en 2º de la ESO no va a suponer un beneficio en su evolución académica. También es destinatario el alumnado que finaliza tercero y se encuentra en la misma situación de no promoción, pudiendo ser propuesto para su incorporación al primer año del programa. Y excepcionalmente, podrá ser propuesto para su incorporación al segundo curso del programa el alumnado que, al finalizar cuarto curso, no esté en condiciones de titular, si el equipo docente considera que esta medida le permitirá obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria sin exceder los límites de permanencia. El perfil idóneo es el del alumno o alumna que está motivado por obtener el título de la ESO pero por sus dificultades académicas y de aprendizaje corre el peligro de no alcanzarlo.

Como hemos visto, el programa consta de dos años académicos comprendidos entre 3º y 4º de la ESO. Una de las características principales es que algunas de las materias se agrupan en ámbitos, en concreto dos: el ámbito Socio-lingüístico, que incluirá los aspectos básicos del currículo de Geografía e Historia y de Lengua Castellana y Literatura y el ámbito Científico-tecnológico, que incluirá los aspectos básicos del currículo de Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas y Tecnología y Digitalización. Cada ámbito será impartido por un único profesor. Con esta medida, se reduce el número de profesores y de materias. Dichos ámbitos se dan en grupo reducido y el resto de materias se imparten con su grupo-clase ordinario.

¿Quiénes deciden la incorporación a este programa? La incorporación a este programa será autorizada por el director del centro educativo, a la vista de la propuesta del equipo docente, previo visto bueno de la Inspección de Educación. Requerirá, además de la evaluación académica, un informe de idoneidad realizado por los profesionales de la orientación educativa, y se realizará una vez oído el propio alumno, y contando con la conformidad de la familia.

Es importante que los profesores que imparten clase en los programas de diversificación propongan una metodología más participativa y activa que motive al alumnado. Se trata de enganchar a aquellos alumnos que tienen dificultades con el currículo, pues el objetivo es adaptar la enseñanza a diferentes ritmos y estilos de aprendizaje.

En definitiva, este programa es una herramienta para prevenir el absentismo, la desmotivación, el abandono y el fracaso escolar. Los programas de diversificación curricular ofrecen una oportunidad real para que el alumnado con dificultades continúe aprendiendo y pueda titular.