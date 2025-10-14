A lo largo de la última semana se han ido anunciando los ganadores de los premios Nobel de este año 2025. Vamos a hablar un poco de los tres premios correspondientes a las áreas científicas, que son el premio de Medicina-Fisiología, el de Física y el de Química.

Ha sido otorgado a Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por el descubrimiento del mecanismo llamado «tolerancia inmunitaria periférica», que impide que el sistema inmunitario ataque a nuestro propio cuerpo. Sakaguchi identificó en 1995 un tipo especial de linfocitos, las células reguladoras T, que actúan como los guardianes que evitan que los otros linfocitos (los que nos defienden de los microorganismos, como virus y bacterias, y de otras células extrañas como las tumorales) ataquen por error a nuestras células sanas. Años más tarde, Brunkow y Ramsdell descubrieron el gen Foxp3, esencial para el desarrollo de dichos linfocitos T. Este avance médico ha sido clave para entender enfermedades autoinmunes como el lupus o la diabetes tipo 1, y puede servir para encontrar nuevos tratamientos para el cáncer o mejorar los trasplantes de órganos

Brunkow, Ramsdell y Sakaguchi. | PREMIOS NOBEL

Se ha concedido a John Clarke, Michel Devoret y John Martinis por sus descubrimientos de fenómenos de la física cuántica en circuitos eléctricos. En la década de 1980, demostraron que el efecto túnel (un fenómeno donde una partícula cuántica, como un electrón, puede atravesar una barrera que una partícula macroscópica no podría superar) puede observarse en circuitos eléctricos hechos con superconductores (materiales capaces de conducir corriente sin resistencia eléctrica). Este avance abrió el camino para el desarrollo de nuevas tecnologías como las computadoras cuánticas, sensores ultra precisos y sistemas de comunicación cuántica.

Premios Nobel 2025

Los premiados han sido Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi por el desarrollo de las «estructuras metalorgánicas», unos materiales porosos con una estructura molecular muy peculiar, con cavidades que actúan como habitaciones de hotel para otras moléculas que hacen de huésped. Estas estructuras tienen aplicaciones muy importantes como la captura de dióxido de carbono de la atmósfera, la extracción de agua del aire en el desierto, el almacenamiento de gases tóxicos o la purificación de agua. Ya se han podido fabricar miles de variedades de estos materiales que se emplean en desafíos ambientales como el cambio climático, la sequía, la eliminación de contaminantes, etcétera.