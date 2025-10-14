FAMDIF inicia su campaña de sensibilización sobre la discapacidad en el CEIP La Flota

La Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica – FAMDIF/COCEMFE MURCIA – inauguró la semana pasada la Campaña de Sensibilización Escolar sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el CEIP La Flota de Murcia.

La campaña, que lleva realizándose 32 años, ha alcanzado a más de 118.000 alumnos en los centros educativos de la Región. El último curso participaron 1.010 alumnos de Educación Infantil y 3.150 de Educación Primaria.

En el acto de inauguración estuvieron Miriam Pérez Albaladejo, directora general de Personas con Discapacidad del IMAS, y Carmen Gil, presidenta de FAMDIF/COCEMFE-MURCIA.

Los técnicos y voluntarios de FAMDIF dieron comienzo a la campaña con talleres y charlas adaptadas sobre discapacidad, prevención de enfermedades/accidentes y derechos del colectivo, en los cursos de cinco años de Infantil y primero, quinto y sexto de Primaria con el fin de suprimir las barreras psicosociales en las nuevas generaciones. Además, instalaron un circuito de barreras dentro del recinto escolar, por el que pasaron todos los alumnos del centro, para sentir las dificultades de desplazarse con movilidad reducida en los tramos no accesibles.