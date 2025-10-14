Educación y Onda Regional retoman el programa ‘La tribu imaginaria’ los martes

La Consejería de Educación y Formación Profesional y Onda Regional han retomado el histórico programa de radio ‘La tribu imaginaria’, que recorre los centros educativos de la Región.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, participó la pasada semana en el primer programa, que se transmitió en directo desde el colegio Nicolás de las Peñas de Murcia. Su objetivo es «acercar la experiencia de la radio en directo a los centros educativos de la Región y que el alumnado sea el protagonista de un espacio en el que cuenten los proyectos que se desarrollan en su centro», indicó el consejero.

El programa, dirigido por Marta Ferrero, se emite todos los martes en directo a partir de las 13.05 horas.