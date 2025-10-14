Durante la última semana, dos docentes del Colegio Andrés Baquero de Murcia participaron en la tercera y última movilidad del proyecto Erasmus+, que se desarrolló en el centro educativo Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga (Portugal). Esta actividad, enmarcada en la modalidad de ‘job shadowing’, permitió a las dos profesoras convivir durante una semana con docentes portugueses, observando y aprendiendo nuevas estrategias educativas para aplicar en el colegio.

El eje central de esta movilidad fue la inclusión educativa, con el objetivo de conocer metodologías y estrategias que favorezcan la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo dentro de las aulas ordinarias. Las docentes pudieron observar de primera mano cómo se organizan los recursos, las adaptaciones curriculares y las dinámicas cooperativas que promueven una educación más equitativa y participativa.

Otro de los temas clave fue la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el aula. En el colegio portugués se emplean diferentes programas y entornos digitales que incrementan la motivación del alumnado y aseguran la igualdad de oportunidades. Este enfoque innovador supone una valiosa inspiración para seguir avanzando en la transformación digital del aprendizaje en el centro.

Además, esta experiencia sirvió para fortalecer los lazos profesionales e institucionales entre docentes europeos, fomentando el intercambio de experiencias educativas y contribuyendo a la internacionalización del Colegio Andrés Baquero. Gracias a esta colaboración, se abre la puerta a futuros proyectos conjuntos que beneficiarán tanto al profesorado como al alumnado.

El Colegio Andrés Baquero culmina su proyecto Erasmus+ con una movilidad a Portugal | L.O.

Cabe destacar que las docentes realizaron el viaje a Portugal utilizando medios de transporte sostenibles, demostrando su compromiso con el cuidado del medio ambiente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Unión Europea, en especial aquellos relacionados con la acción por el clima (ODS 13) y la educación de calidad (ODS 4).

Tras esta enriquecedora experiencia, las profesoras compartirán con toda la comunidad educativa los conocimientos adquiridos, impulsando nuevas prácticas pedagógicas que promuevan la inclusión, la innovación y la sostenibilidad. De este modo, el Colegio Andrés Baquero continúa reafirmando su compromiso con una educación europea, solidaria y de futuro.

Desde el Colegio Andrés Baquero quieren expresar su más sincero agradecimiento al Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga por su cálida acogida, su colaboración constante y su gran ayuda a lo largo de la implementación del primer proyecto Erasmus+ del centro. Su generosidad y profesionalidad han sido fundamentales para el éxito de esta experiencia educativa internacional, afirman.