Bután: el nido del tigre

Hay momentos en los que uno simplemente quiere alejarse del mundo y meditar. ¿Y qué mejor para hacerlo que un monasterio budista situado a 3.120 metros de altura, en pleno acantilado? Pues puedes encontrarlo en Bután, en concreto, en el valle de Paro, y se llama Taktsang o ‘el Nido del Tigre’.

Se cuenta que el Shabdrung Ngawang Namgyal, que se estableció como gobernante décadas antes en el lugar, deseaba construir un templo tras vencer en la guerra contra la invasión tibetana de Bután tras invocar la ayuda de Padmasambhava y los dioses del lugar. Sin embargo, fue su sucesor, Tenzin Rabgye, quien finalmente lo pudo llevar a cabo. Fue en 1692 cuando decidió construir un templo alrededor de una cueva asociada a Padmasambhava, también llamado Gurú Rinpoche, que se denominó ‘Templo del Gurú con Ocho Nombres’.

La leyenda más conocida narra que Padmasambhava voló hasta la cueva montado en un tigre para domesticar a un demonio y meditar durante un tiempo muy amplio. De esta historia vendría el característico nombre del lugar, el ‘Nido del Tigre’.

El complejo monástico cuenta con cuatro templos principales y zonas de residencia. La cueva donde Padmasmabhava entró primero, montando el tigre, lleva por nombre ‘Tholu Phuk’, y la cueva donde residió e hizo la meditación, ‘Pel Phuk’. A ambas se puede acceder. Los edificios están conectados entre sí, además, a través de escaleras de piedra.

Para visitar este curioso templo, el viajero normalmente comenzará su ruta en la ciudad de Paro, desde donde ascenderá a través de carreteras y una caminata de unos tres kilómetros, pudiendo ir también en mula en los tramos más complicados, hasta el monasterio en sí. En el sendero se puede encontrar, al inicio, una rueda de oración, y a lo largo del mismo también se encuentran banderas de oración, algunos templos y quioscos que venden objetos dedicados al culto, así como miradores para contemplar el espectacular paisaje del valle de Paro. Lo más recomendable es acudir con un guía que conozca la zona y nos pueda acompañar en la visita, y hay que tener en cuenta que existen zonas restringidas a los turistas por ser un lugar de culto, por lo que hay que respetar las normas.