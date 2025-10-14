Abierto el plazo para unirse al Programa de Divulgación Educativa de la Asamblea Regional

La Asamblea Regional de Murcia pone en marcha la XXXVI edición de su Programa de Divulgación Educativa ‘Conoce la Asamblea Regional, tu Parlamento’, que se desarrollará durante este curso académico 2025-26.

El objetivo de este programa es promover los valores democráticos de participación, diálogo y tolerancia, así como el conocimiento de las instituciones democráticas, especialmente de la Asamblea Regional de Murcia, como máxima instancia representativa regional.

El programa está dirigido al alumnado de quinto y sexto curso de Educación Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria, de Bachillerato y de Formación Profesional perteneciente a centros educativos de la Región de Murcia. A ellos se suman como destinatarios grupos de centros de enseñanzas especiales o de educación de adultos.

La participación en el Programa de Divulgación Educativa consta de dos fases. La primera, una fase interna que se realizará en el centro educativo, consiste en trabajar sobre la naturaleza, composición y funciones de la Asamblea Regional o de las instituciones democráticas, a través de actividades que fomenten los hábitos de comportamiento y los valores democráticos. Y la segunda fase consiste en una visita a la sede parlamentaria en la fecha acordada.

Desde ayer lunes, 13 de octubre, y hasta el 24 de octubre, se pueden presentar las solicitudes para participar en este programa a través de la web de la Asamblea Regional: www.asambleamurcia.es/sites/external/asamblea-joven.

Las bases reguladoras y la convocatoria del Programa están publicadas en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional: hermes.asambleamurcia.es.