San Pedro del Pinatar impulsa una campaña para fomentar el reciclaje de biorresiduos y aceites usados

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, en el marco del proyecto de implantación y mejora de los sistemas de recogida separada de biorresiduos y aceite de cocina usado, ha puesto en marcha una amplia campaña de formación, difusión y sensibilización dirigida a toda la ciudadanía, con especial incidencia en la comunidad educativa.

Los concejales de Medio Ambiente y Mantenimiento Urbano, Javier Castejón y Mayca Egea, visitaron la pasada semana el colegio Maspalomas durante la acción formativa en el centro, donde se explicó a los más pequeños el nuevo contenedor marrón, que pronto verán en las calles, cómo pueden crear compost en el propio centro para usarlo en el huerto escolar y cómo usar correctamente el contenedor para aceites de cocina usados.

Esta campaña de educación ambiental se desarrolla en todos los colegios e institutos públicos de San Pedro del Pinatar, donde se están llevando a cabo actividades adaptadas a los distintos niveles de aprendizaje. El objetivo es concienciar al alumnado sobre la importancia del reciclaje de biorresiduos, explicándoles los beneficios medioambientales y cómo realizar una correcta separación de la fracción orgánica en sus hogares.

Además, la empresa STV, concesionaria de la gestión de residuos en el municipio, se ha sumado a la campaña mediante la entrega de compostadores a los colegios, que permitirán al alumnado gestionar sus propios biorresiduos y generar abono para los huertos escolares.

Esta campaña de concienciación se completa con acciones en los mercados semanales, con asociaciones de vecinos y con grandes productores de residuos (restaurantes, mayoristas, comedores, servicios de restauración colectiva y establecimientos de consumo al por menor).

En estas actividades se ofrece información sobre los beneficios del reciclaje de biorresiduos, se reparten bolsas compostables para facilitar la separación en casa y se explica la forma correcta de utilizar los nuevos contenedores marrones, de próxima implantación. Además, la campaña se centra en la recogida y reciclaje de aceites de cocina usados, tanto en el ámbito doméstico como en el de grandes productores, facilitando un embudo especial para la separación del aceite en casa, y se difunde información sobre la localización de los nuevos puntos de recogida.