Salud Mental: actuaciones de sensibilización en el aula

Este viernes 10 de octubre de 2025 se celebra el día Mundial de la Salud Mental. En nuestro pais, a través de la Confederación Salud Mental España se ha elegido el lema: «Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental» con un 45% de los votos. El resto de lemas seleccionados que quedaron con inferioridad de votos fueron: «La fuerza de la salud mental, al rescate de la humanidad»; «Somos naturaleza, somos paz. La salud mental al rescate; «Ante la emergencia socioambiental, salud mental y comunidad» y «Salud mental en emergencias y catástrofes, un apoyo necesario».

Para esta efeméride, la idea central de la Confederación es la de visibilizar sobre los efectos psicológicos que provocan las emergencias y catástrofes naturales en la salud mental individual y colectiva. Reivindican que catástrofes como las ocurridas en España como la dana, el terremoto de Lorca o el volcán de la Palma, generan un profundo impacto emocional y psicológico.

Los centros educativos pueden hacerse eco de estas reivindicaciones y proponer actuaciones y actividades para llevar a cabo en las aulas, teniendo como eje central la sensibilización sobre la importancia de la Salud Mental.

A continuación proponemos actuaciones para realizar tanto en Primaria como en Secundaria:

Colegios de Primaria:

Exposición del cartel oficial del Día Mundial de la Salud Mental. La imagen, creada por el diseñador Antonio Lorente, nos muestra a personas de todas las edades – niños, jóvenes, adultos y mayores – dándose la mano como señal de ayuda y amistad. Con esta imagen se quiere recordar que, en una catástrofe, cualquiera puede sentirse triste o asustado, y que cuidar la salud mental es muy importante. Podemos proponer que el alumnado de 5º y 6º de Primaria reflexione tanto sobre el cartel como del propio lema.

Cuentos ilustrados. Existen cuentos que relatan historias adaptadas sobre niños que viven una catástrofe natural y cómo se sienten. Entre ellos, destacamos: Érase una vez unos valientes. Este cuento se creó para formar parte de un programa de apoyo a menores afectados por el terremoto de Lorca. Tras la lectura puede establecerse un pequeño debate para que los niños expresen sus emociones y pensamientos al respecto.

IES de Secundaria:

Mesa redonda con expertos. Invitar a psicólogos, sanitarios, voluntarios de Protección Civil o afectados para hablar del acompañamiento emocional en las catástrofes.

Cinefórum: Visualizar una película o corto que aborde catástrofes naturales, seguido de un coloquio. Por ejemplo: Lo imposible, película que muestra una historia de supervivencia tras el tsunami de 2004 en Tailandia.

Campaña de sensibilización. Los estudiantes diseñan carteles, podcasts o vídeos breves para redes sociales bajo el lema «Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental», para posteriormente ser colgados en la web y redes sociales del IES. Se puede establecer un premio al diseño o actuación mejor valorada por el resto de alumnos del centro educativo.

La salud mental es esencial para el desarrollo integral del alumnado. Realizar actividades de sensibilización en las aulas favorece el abordaje de problemáticas que muchas veces quedan relegadas a un segundo plano. Promover este tema desde la escuela ayuda a prevenir problemas futuros y fomenta una comunidad educativa más solidaria, sana e inclusiva.