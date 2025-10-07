La ONCE invita a imaginar y diseñar un mundo más accesible

En un mundo que va a toda velocidad, impulsado por los nuevos modelos de comunicación y las redes sociales, la ONCE hace un llamamiento a estudiantes y docentes de todos los centros educativos del país para pulsar el botón de pausa y activar la creatividad en la aulas ayudando a construir un futuro más inclusivo.

Así, arranca su 42º Concurso Escolar, que este año propone el reto de imaginar y diseñar productos accesibles para que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones dentro de nuestra sociedad. Cada año, más de 100.000 estudiantes y dos mil profesores se apuntan al concurso.

La nueva edición invita a utilizar un tiempo para reflexionar, crear y actuar en equipo para mejorar la calidad de vida de las personas que más difícil lo tienen. No se trata de renunciar a la tecnología, sino de equilibrar el tiempo invertido en pantallas con experiencias que despierten la imaginación, la empatía y el pensamiento crítico, señalan.

Como parte de este recorrido creativo, cada aula deberá diseñar un producto accesible y presentarlo en una imagen, incluyendo nombre, ilustración y descripción sobre qué barrera elimina, quién podría usarlo y cómo funciona. Los mejores trabajos formarán parte de un catálogo digital que se difundirá como herramienta educativa y de sensibilización, mostrando el poder de la imaginación como motor de inclusión.

De esta manera, tras más de cuatro décadas de historia, el Concurso Escolar ONCE continúa como uno de los programas de sensibilización educativa más longevos de España, y suma más de seis millones de participantes con propuestas pedagógicas actuales y atractivas, adaptadas a las leyes educativas y a los intereses del alumnado y del profesorado.

Por ello, esta nueva edición los docentes dispondrán de un conjunto de herramientas didácticas diseñadas para activar la imaginación y fomentar la empatía en el aula. Entre ellas, ‘GuiONCE’, una guía práctica con dinámicas, preguntas y consejos para estimular la creatividad del alumnado y ayudarle en el diseño de sus ideas.

Gran tablero de la accesibilidad

Otra de las novedades será el ‘Gran tablero de la accesibilidad’, un juego digital con retos experienciales que permitirá a la comunidad educativa ponerse en la piel de personas que se enfrentan a distintas barreras en su vida diaria.

También dispondrán de fichas de apoyo de diseñadores de productos accesibles, inspiradas en la metodología de innovación centrada en el usuario (’design thinking’), para ayudarles a dar forma a sus propuestas de manera colaborativa.

Además, las aulas podrán participar en los retos mensuales, una dinámica que mantendrá la creatividad activa durante todo el curso con minidesafíos temáticos. Cada mes, los trabajos más destacados recibirán premios especiales como packs de LEGO, impresoras 3D, tablets con Canva y Genially Pro, o smartwatches y visibilidad en las acciones institucionales de la ONCE, ampliando las oportunidades de reconocimiento y motivación para el alumnado.

En este 42º Concurso Escolar pueden participar todos los estudiantes de los centros educativos españoles públicos, concertados y privados de 3º a 6º de Primaria, 1º a 4º de ESO, FP Básica y Educación Especial. Las categorías de participación son: A (3º y 4º de Primaria), B (5º y 6º de Primaria), C (1º-4º ESO y Ciclo Formativo de Grado Básico) y E (Educación Especial). Todas ellas participarán bajo las mismas condiciones y deberán presentar el mismo trabajo.

Las aulas ganadoras a nivel nacional en cada una de las categorías vivirán una experiencia transformadora: el Hackathon Generación INNOVA, un campus educativo en Madrid donde trabajarán de forma didáctica y divertida junto a expertos en accesibilidad para diseñar soluciones reales.

Además, los vencedores en la fase autonómica, tanto escolares como docentes, recibirán un premio autonómico consistente en 300 euros para realizar una actividad elegida por y para el aula.

El jurado valorará de forma especial la viabilidad y enfoque en la accesibilidad, la originalidad y la accesibilidad de la propia propuesta, asegurando que cualquier persona, con o sin discapacidad, pueda comprender y disfrutar del trabajo presentado.

Las inscripciones ya están abiertas en www.concursoescolaronce.es y será posible apuntarse al concurso hasta el próximo 6 de febrero de 2026.