Nicolás Martínez Adega inspira en el colegio Joaquín Carrión

La pasada semana, Nicolás Martínez Adega, piragüista campeón del mundo de maratón en la categoría KL3 senior sobre una distancia de 10.000 metros, visitó el Colegio Joaquín Carrión de San Javier. El atleta -que hizo historia en el piragüismo mundial- es un luchador no solo en el agua, sino también en la vida.

Los alumnos atienden durante la charla de Nicolás Martínez. / L.O.

Con tan solo siete años, a Nico le diagnosticaron un sarcoma en la rodilla. Fueron años muy difíciles, de visitas constantes al hospital, ingresos y quimioterapia. Pero Nico era un niño que amaba el deporte y, a pesar de la prótesis, él quería hacer algún deporte. Cada vez que acudía al traumatólogo y le preguntaba por el fútbol, el baloncesto, el balonmano, el médico le decía que su pierna no podía sufrir ningún impacto. Pasó cinco años preguntándole por distintos deportes, a lo que el traumatólogo siempre respondía que no. Hasta que un día, Nico le preguntó por el piragüismo y el traumatólogo le dijo que ese deporte sí podía hacerlo. Y ahí comenzó su gran carrera que alcanzó el éxito con el campeonato del mundo.

El director del centro, Antonio García, luce la medalla del campeón. / L.O.

Durante su visita al centro, Nicolás dio una charla a los alumnos y alumnas de 6º de Primaria que quedaron alucinados con su historia. Sin duda, Nicolás es un ejemplo de superación cuyas vivencias son muy importantes para fomentar los valores en nuestros menores. Fue «un lujazo» contar con su visita, señalan desde el centro.