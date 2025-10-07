Murcia liderará la Red Estatal de Convivencia Escolar de Ciudades Educadoras

Murcia ha dado un paso firme en su compromiso con la educación y la convivencia escolar. El municipio, preocupado y ocupado en garantizar aulas donde prime el respeto y la prevención de conflictos, liderará la nueva red temática de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) para el periodo 2025-2027.

La decisión se aprobó el pasado 3 de octubre en la Asamblea de RECE celebrada en Viladecans, donde se dio luz verde a la creación de la red Con VIVENCIAS en positivo. Murcia, junto a los municipios que la han apoyado desde el inicio —Cieza, Molina de Segura, San Pedro del Pinatar, Santomera y Pilar de la Horadada—, encabezará esta iniciativa que busca reforzar la convivencia en las aulas y acompañar a las ciudades que deseen trabajar en la misma línea.

La concejala de Educación de Murcia, Belén López, destacó que «este liderazgo no es solo un reconocimiento a lo que venimos haciendo, sino una gran responsabilidad para seguir avanzando. Prevenir es educar y educar es prevenir, y Murcia quiere ser ejemplo de cómo desde la escuela se puede construir una sociedad más justa, segura y humana».

El proyecto nace con un mensaje claro: la convivencia sana entre jóvenes es una tarea común y urgente. Porque, como recuerda la canción del grupo Invisible, «nunca es tarde para levantarse, dejar de ser espectador, el momento es ahora».

Y es que si existe un solo niño o adolescente sufriendo en silencio, escondido tras la pantalla de un móvil o un ordenador, cada esfuerzo, recurso y minuto invertido en mejorar la convivencia escolar cobrará pleno sentido, señalan.

A través de este compromiso, Murcia refuerza su papel como ciudad educadora, convencida de que el camino hacia una sociedad mejor empieza en las aulas, donde aprender a vivir juntos es la lección más importante.