Murcia liderará la Red Estatal de Convivencia Escolar de Ciudades Educadoras
La red Con VIVENCIAS en positivo busca reforzar la convivencia en los centros
L.O.
Murcia ha dado un paso firme en su compromiso con la educación y la convivencia escolar. El municipio, preocupado y ocupado en garantizar aulas donde prime el respeto y la prevención de conflictos, liderará la nueva red temática de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) para el periodo 2025-2027.
La decisión se aprobó el pasado 3 de octubre en la Asamblea de RECE celebrada en Viladecans, donde se dio luz verde a la creación de la red Con VIVENCIAS en positivo. Murcia, junto a los municipios que la han apoyado desde el inicio —Cieza, Molina de Segura, San Pedro del Pinatar, Santomera y Pilar de la Horadada—, encabezará esta iniciativa que busca reforzar la convivencia en las aulas y acompañar a las ciudades que deseen trabajar en la misma línea.
La concejala de Educación de Murcia, Belén López, destacó que «este liderazgo no es solo un reconocimiento a lo que venimos haciendo, sino una gran responsabilidad para seguir avanzando. Prevenir es educar y educar es prevenir, y Murcia quiere ser ejemplo de cómo desde la escuela se puede construir una sociedad más justa, segura y humana».
El proyecto nace con un mensaje claro: la convivencia sana entre jóvenes es una tarea común y urgente. Porque, como recuerda la canción del grupo Invisible, «nunca es tarde para levantarse, dejar de ser espectador, el momento es ahora».
Y es que si existe un solo niño o adolescente sufriendo en silencio, escondido tras la pantalla de un móvil o un ordenador, cada esfuerzo, recurso y minuto invertido en mejorar la convivencia escolar cobrará pleno sentido, señalan.
A través de este compromiso, Murcia refuerza su papel como ciudad educadora, convencida de que el camino hacia una sociedad mejor empieza en las aulas, donde aprender a vivir juntos es la lección más importante.
