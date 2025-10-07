Fallece la primatóloga Jane Goodall

El pasado miércoles 1 de octubre murió a los 91 años Jane Goodall, la científica británica pionera en el estudio de los chimpancés en estado salvaje. Fue primatóloga, etóloga y conservacionista. Hizo descubrimientos revolucionarios sobre la conducta de los chimpancés y fue incansable en su defensa de los animales y el medio ambiente. Su vida estuvo dedicada a observar, entender y proteger a los chimpancés y, a través de ellos, al planeta entero. Fundó el Instituto Jane Goodall para conservación de la fauna y el medio ambiente y fue Mensajera de la Paz de la ONU. Su muerte deja un gran legado científico, ambiental y humano.

REVOLUCIONÓ LA PRIMATOLOGÍA

En 1960, con apenas 26 años y sin formación científica académica, Jane Goodall llegó al Parque Nacional Gombe, en Tanzania, para observar a los chimpancés, a los que siguió estudiando en estado salvaje durante décadas. Su enfoque rompió con las convenciones de la época: dio nombres a los animales en vez de números y los observó con empatía. Descubrió que los chimpancés usaban herramientas, lo que desmontó la creencia de que esta capacidad era exclusiva del ser humano. Su biógrafo escribió que fue «la mujer que redefinió al hombre».

IMÁGENES ICÓNICAS

Muchas de las fotografías de su trabajo con los chimpancés en la selva han pasado a la historia, como la de Flint, un bebé chimpancé que le tendía la mano, y conmovieron al mundo transformando la percepción pública y científica sobre los animales.

INSPIRADORA

Goodall rompió barreras y se convirtió en referente para generaciones de mujeres científicas. Su vida austera, sin interés por lo material, se centró siempre en la conservación de la naturaleza. Desde niña mostró interés por los animales y logró su sueño de ir a África. Sus acciones influyeron en políticas públicas, como el fin del uso de chimpancés en la investigación médica.

DEFENSA DEL PLANETA

Goodall fue más que una científica: fue una educadora, activista y comunicadora. En sus conferencias usaba los propios sonidos de los chimpancés para emocionar al público. Promovía un mensaje simple pero profundo: ser amables con los animales nos hace más humanos. Creía que incluso una sola persona podía marcar la diferencia, y dedicó su vida a motivar a otros a actuar.

ETOLOGÍA

Es la ciencia dedicada al estudio del comportamiento de los animales.