Los recreos inclusivos

El recreo es un espacio de distensión y socialización necesario para el alumnado. Los recreos son esenciales ya que favorecen el descanso cognitivo, reducen el estrés y son una fuente de motivación para asistir a los centros educativos, pues estos son un impulso para la socialización y el juego cooperativo.

Pero para algunos alumnos los recreos se convierten en un sufrimiento ya que pueden generar altas dosis de estrés al sentirse solos o excluidos de los grupos. La falta de vínculos sociales provoca aislamiento, inseguridad y ansiedad. Esta experiencia negativa impacta en su autoestima y rendimiento académico, dificultando su integración escolar, promoviendo el absentismo, el abandono y el fracaso escolar.

Por ello, los centros educativos han de prever estas situaciones, fomentando recreos participativos e inclusivos, donde los niños y niñas con diferentes características puedan sentir el recreo como un espacio seguro y ameno.

Un recreo inclusivo es el espacio escolar organizado didácticamente para garantizar la participación del alumnado, ofreciendo diversidad de actividades que promuevan la convivencia, la cooperación y el entretenimiento, con independencia de las capacidades, intereses o características personales de cada discente.

Algunas propuestas para fomentar recreos inclusivos y participativos son:

Deporte por equipos . Sabemos que el futbol es el deporte rey en muchos de los recreos de los centros educativos y está bien practicarlo como actividad lúdica y deportiva, pero a veces su presencia es demasiado desbordante, ocupando gran parte del espacio disponible, limitando el acceso a otras propuestas de juego. Esto genera desigualdad en la participación y reduce la variedad de actividades. Por ello, se pueden planear otros juegos deportivos por equipos durante la semana, reservando el futbol a un par de días lectivos.

. Sabemos que el es el deporte rey en muchos de los recreos de los centros educativos y está bien practicarlo como actividad lúdica y deportiva, pero a veces su presencia es demasiado desbordante, ocupando gran parte del espacio disponible, limitando el acceso a otras propuestas de juego. Esto genera en la participación y reduce la variedad de actividades. Por ello, se pueden planear otros juegos deportivos por equipos durante la semana, reservando el futbol a un par de días lectivos. Juegos de mesa. Los juegos de mesa de poca duración , sencillos de entender y de preparar son un aliciente para muchos alumnos, pues a través de estos llegan a socializar de manera positiva, acatando las reglas, negociando y divirtiéndose. Algunos juegos para la etapa de Primaria pueden ser: Tres en raya (papel y lápiz o tablero pequeño), damas o conecta 4 , Memory con cartas ilustradas. Para Secundaria: UNO o cartas españolas/simplificadas; Dobble; Jungle Speed; ajedrez; cubos de Rubik.

Los juegos de mesa de , sencillos de entender y de preparar son un aliciente para muchos alumnos, pues a través de estos llegan a de manera positiva, acatando las reglas, negociando y divirtiéndose. Algunos juegos para la etapa de Primaria pueden ser: (papel y lápiz o tablero pequeño), o , Memory con cartas ilustradas. Para Secundaria: o cartas españolas/simplificadas; Dobble; Jungle Speed; ajedrez; cubos de Rubik. Talleres educativos. Los talleres realizados con objetivos a medio y largo plazo, con una temporalización de al menos varios meses y mostrando algún resultado (realización de murales, trofeos, exposiciones, conciertos en festividades del centro…) son un excelente elemento didáctico y lúdico para realizar en los recreos. Algunos ejemplos son:

Los talleres realizados con objetivos a medio y largo plazo, con una temporalización de al menos varios meses y mostrando algún resultado (realización de murales, trofeos, exposiciones, conciertos en festividades del centro…) son un excelente elemento didáctico y lúdico para realizar en los recreos. Algunos ejemplos son: Taller de huerto escolar: fomenta la responsabilidad, el cuidado del medio ambiente y el trabajo en equipo; taller de dibujo y pintura: potencia la creatividad, la expresión emocional y la relajación; taller de música : estimula la coordinación, la escucha activa y la cooperación; taller de lectura : mejora la comprensión lectora, la imaginación y ofrece un espacio tranquilo e inclusivo.

fomenta la responsabilidad, el cuidado del y el trabajo en equipo; taller de dibujo y pintura: potencia la creatividad, la expresión emocional y la relajación; : estimula la coordinación, la escucha activa y la cooperación; : mejora la comprensión lectora, la imaginación y ofrece un espacio tranquilo e inclusivo. Club de debate. Una opción más cognitiva para realizar en los recreos son los clubes de debate. Estos son un espacio donde exponer temáticas a debatir, promoviendo así el desarrollo de habilidades de comunicación oral, argumentación, pensamiento crítico y oratoria.

Es importante que los centros cuenten con recreos inclusivos, pues estos ayudan a fomentar la mejora de la convivencia y a crear espacios seguros para el alumnado vulnerable.