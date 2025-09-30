La semana pasada se entregaron los premios Ig Nobel 2025, de los que ya hablamos el año pasado. Son premios en clave de humor que se conceden a investigaciones aparentemente raras o disparatadas, pero que, en realidad, aportan resultados científicos serios y de relevancia. En esta 35ª edición, los premios han sido los siguientes:

FÍSICA

Por estudiar la física de las salsas con queso en comidas de pasta, en concreto, el cambio de fase que crea grumos que resultan desagradables al comer.

QUÍMICA

Por experimentos para comprobar si comer teflón es una buena manera de aumentar el volumen de los alimentos para, así, saciar el hambre sin aumentar las calorías.

PSICOLOGÍA

Por investigar qué pasa cuando le dices a una persona narcisista, o a otra que no lo sea, que es inteligente.

BIOLOGÍA

Por experimentos para averiguar si pintar vacas con rayas similares a las de las cebras puede evitar que les piquen las moscas.

AVIACIÓN

Por estudiar si beber alcohol disminuye en los murciélagos su habilidad para volar y su capacidad de ecolocalización.

NUTRICIÓN

Por investigar si los lagartos arcoíris son capaces de elegir entre diferentes tipos de pizza para comer.

PEDIATRÍA

Por estudiar lo que experimenta un bebé lactante cuando su madre come ajo.

INGENIERÍA DEL DISEÑO

Por estudiar cómo los zapatos con mal olor afectan a la hora de acudir a un zapatero.

LITERATURA

Por registrar y analizar durante 35 años seguidos la tasa de crecimiento de una uña (del pulgar de la mano del propio investigador), publicándose hasta seis artículos.

PAZ

Por demostrar que beber alcohol a veces mejora la capacidad de una persona para hablar en un idioma extranjero.

Saber más

LOS IG NOBEL

‘Ig Nobel’ es un juego de palabras a partir de la palabra inglesa ‘ignoble’, que significa ‘innoble’, elegido de forma humorística a partir de los premios Nobel. Están organizados por la revista satírica Annals of Improbable Research (https://improbable.com/). Los premios «pretenden celebrar lo inusual, honrar lo imaginativo y estimular el interés de todos por la ciencia, la medicina y la tecnología». En la ceremonia participan como presentadores ganadores de auténticos premios Nobel, se cuentan chistes y se lanzan aviones de papel al escenario. Se trata de una parodia de los premios Nobel donde se intenta acercar la ciencia al público de forma humorística.