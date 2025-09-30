Pedro y el lobo: la voz que pierde fuerza

Cuentos como el de Pedro y el Lobo, lejos de su sencillez encierran una advertencia que sigue vigente, por más que pasen los años. Esta historia de un pastorcito conocido como Pedro, que le tocaba cuidar su rebaño de ovejas. Al principio cumplía con su tarea, pero pronto, fruto de su aburrimiento, buscó distraerse, y qué mejor ocurrencia que la de gritar con todas sus fuerzas: «¡El lobo, el lobo viene a comerse a las ovejas!». Alarmados, los vecinos del pueblo corrían a ayudarlo con palos y hondas… pero al llegar descubrían que era mentira. Pedro reía a carcajadas, disfrutando de la confusión que había provocado.

Y así, lo repitió varias veces, y cada vez los aldeanos acudían menos convencidos, hasta que un día el lobo apareció de verdad. Pedro gritó con desesperación, suplicó auxilio, pero esta vez nadie le creyó. Cansados de sus engaños, los vecinos pensaron que se trataba de otra de sus bromas y no acudieron. El rebaño se perdió y el muchacho aprendió demasiado tarde que su voz ya no tenía ni fuerza ni validez alguna.

Más allá de la anécdota, la historia guarda una lección profunda: la confianza es un tesoro difícil de conseguir y más complicado aún de recuperar tras haberlo perdido. Lo vemos en la escuela, cuando un niño inventa excusas o exagera historias hasta que los demás dejan de tomarlo en serio. Lo vemos en la vida adulta, cuando la palabra de alguien pierde peso por haber jugado demasiado con ella. La mentira, incluso la que parece inofensiva, va desgastando la credibilidad poco a poco, hasta que un día la verdad ya no encuentra oídos dispuestos a escucharla.

En un tiempo en el que todos hablamos, opinamos y compartimos sin descanso, esta fábula nos invita a pensar en el valor de la palabra. No es solo un medio para comunicarnos: es un puente que une a las personas, y si lo debilitamos con engaños, el puente se resquebraja. Recuperar la confianza cuesta mucho más que mantenerla firme desde el inicio.

Quizás por eso este cuento sigue siendo tan actual. Porque nos recuerda que la voz no tiene fuerza por el volumen con que se grite, sino por la verdad que sostenga. En la escuela, en la familia y en la sociedad entera, necesitamos voces auténticas, palabras que se sustenten con hechos y promesas que se cumplan. Solo así los demás creerán en nosotros, y solo así podremos tejer vínculos sólidos que resistan y no caigan al primer soplo de dudas.

Al final, la lección de Pedro no es solo una advertencia para los niños, sino para todos: si queremos que nuestra voz sea escuchada, debemos honrarla con la verdad. Porque la confianza, una vez perdida, es como el rebaño de Pedro: difícil de recuperar.