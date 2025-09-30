Guía de pictogramas viales

La Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cartagena (ESPAC), dentro de los actos organizados por la Semana de la Movilidad, presentó el pasado miércoles 17 de septiembre, junto al aula abierta del Colegio San Vicente de Paúl, la Guía de Pictogramas en el ámbito de la seguridad vial y la movilidad.

Al acto de presentación, que tuvo lugar en el Parque de Educación Vial de Cartagena, asistieron representantes de la corporación municipal, así como de las áreas de Educación y Política Social, de las asociaciones Asteamur, Astrade, Autismo somos todos, Fundación Social Cebé y docentes, padres y alumnos de los centros educativos de San Vicente de Paúl, Narval y Miralmonte.

Los pictogramas son símbolos gráficos que representan conceptos, instrucciones o advertencias de forma clara, rápida y comprensible, independientemente del idioma, de manera que la guía de pictogramas en el ámbito de la seguridad vial es un recurso diseñado para facilitar la señalización y la comunicación visual en el entorno vial, con el objetivo de promover la seguridad de todos los usuarios de las vías públicas (conductores, peatones, ciclistas, etc.).

A través de esta guía, que también se puede obtener en formato digital (en el siguiente enlace: www.cartagena.es/gestion/documentos/88481.pdf) , se pretende dar un paso más en la inclusión, traspasando fronteras físicas y facilitando el día a día a personas con autismo.

Los pictogramas son una herramienta esencial para la educación vial y la movilidad inclusiva. Complementan la enseñanza verbal y escrita, aceleran la comprensión, y fomentan hábitos de movilidad más seguros y sostenibles.

Invertir en pictogramas bien diseñados y en una estrategia educativa basada en ellos es invertir en comunidades más seguras y abiertas al tráfico respetuoso.

Hemos de tener en cuenta que una señal de tráfico es, en sí misma, un pictograma. La señalización es una señal que nos indica qué debemos hacer o qué sentido debemos tomar.

La señalítica, en cambio, nos informa de qué es el elemento que señala. La forma en la que ubicaremos nuestra señalítica, objeto de esta guía, es facilitar al usuario qué es el elemento que tienen enfrente, con independencia de qué es lo que nos indica.

Es interesante porque pone en alerta al usuario para prestar atención a la señal de tráfico.

Asimismo, hay otros elementos de seguridad vial, como los pasos de peatones, que no señalizan en posición vertical.

Tras la presentación, los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de las instalaciones del parque de educación vial, pudiendo realizar actividades como conductores o como peatones.