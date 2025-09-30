La Fundación Robles Chillida entrega sus premios a dieciocho alumnos

La Fundación Robles Chillida ha reconocido el esfuerzo y trayectoria de alumnos caravaqueños, con la entrega de los premios de ayuda al estudio de Bachillerato y Formación Profesional. Igualmente, la fundación ha vuelto a apoyar a las alumnas de Primaria de los colegios de pedanías con los premios ‘María Chillida Choza’.

El acto contó con la presencia de la gerente de Área IV de Salud, Juana Fernández, junto al presidente de la Fundación Robles Chillida, Amador López, y el concejal de Educación en el consistorio caravaqueño, José Fernández, así como miembros del patronato y representantes de la comunidad educativa.

«Celebramos no solo calificaciones y expedientes, sino todo lo que hay detrás, esfuerzo, constancia, la ilusión de los jóvenes, así como el apoyo de familias y comunidad educativa», destacó Juana Fernández, quien felicitó a los premiados.

La Fundación premió a un total de dieciocho jóvenes caravaqueños, que han finalizado sus estudios en centros educativos de la Región.

Los premios ‘María Chillida Choza’, dirigidos a las alumnas más destacadas a nivel académico de los centros escolares de pedanías, fueron para Adriana Moreno Torres, Valeria García García y Alejandra García Murcia.

Las ayudas a los estudiantes que han finalizado Formación Profesional de Grado Medio se otorgaron a Nerea Mellina Talavera, María Jesús López Alemán y Fernando Rodríguez Lapaz.

En la categoría de alumnos que han finalizado el Grado Superior los premiados fueron Elena Álvarez García, Alba Hernández Altero y Celia Marín García, así como los hermanos José Antonio y María Montoya de Paco.

Por último, los premios de la modalidad Bachillerato recayeron en Valentina Fernández Sánchez-Ocaña, Rubén Montiel Martínez, Paula Marín Alfocea, Manuel Arnedo Sánchez, Nerea Burruezo Cañada, Álvaro Sánchez García y Pedro Laforet Moya.

En nombre de los premiados, Valentina Fernández puso de manifiesto que «hoy no solo celebro un resultado, sino el camino que me ha traído hasta aquí», agradeciendo a la Fundación Robles Chillida por su «compromiso por la educación, apoyando iniciativas que promueven el estudio, la investigación y la excelencia, que inspira a jóvenes a seguir esforzándose y creer en sus capacidades». También agradeció el apoyo de familiares y el trabajo de los profesores: «No solo me han enseñado conocimientos, sino también valores, esfuerzo y confianza en mí misma».

En nombre de los padres, Mari Carmen Alfocea, además de agradecer a los miembros de la Fundación su trabajo, afirmó que «todo el sacrificio, esfuerzo y trabajo de nuestros hijos merece hoy este reconocimiento»; en este sentido destacó que es «también un reconocimiento para nosotros como padres, es un orgullo tener a unos hijos que alcanzan estos resultados ya en sus primeros estudios».

Por su parte, el director del IES San Juan de la Cruz, Diego Ibernón, destacó que «se trata de un día especial para todos los premiados, merecedores del reconocimiento público por el trabajo bien hecho, el afán de superación, la disciplina y la constancia demostrada, tienen un fiel reflejo para concluir vuestras etapas educativas y merecen ser recompensadas».

«Reconocemos el esfuerzo, la dedicación y el talento de nuestros alumnos», dijo el edil de Educación, José Fernández, quien incidió en que «la educación no solo es una obligación, es también una oportunidad para crecer como personas y aportar vuestro talento a la sociedad». Fernández Tudela puso de manifiesto que desde el Consistorio se seguirán apoyando estas iniciativas, donde se fomenta «la excelencia y ponen en valor a nuestros jóvenes, porque creemos firmemente que invertir en educación es invertir en futuro».

Por último, el presidente de la Fundación, Amador López, manifestó el «gran nivel académico que hay en el municipio de Caravaca». También recordó el trabajo del patronato de la Fundación, para que cada año sean una realidad los premios y seguir cumpliendo los objetivos que dejó el fundador en su testamento.

La historia de la fundación Robles Chillida comienza gracias al farmacéutico caravaqueño Elías Manuel Robles Chillida, que donó su patrimonio a iniciativas que promovieran la salud y el bienestar ciudadano. La fundación, creada en 2011, considera que se ha de inculcar en las jóvenes generaciones un afán de superación, de disciplina y amor al trabajo bien hecho. Los premios al estudio pretenden ser un reconocimiento a tales virtudes, reflejadas en los mejores expedientes académicos.