El consejero de Educación se reúne con la junta directiva de Direcmur

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, mantuvo una reunión de trabajo con la junta directiva de Direcmur, la asociación que agrupa a directores y directoras de centros educativos de la Región de Murcia, con el objetivo de evaluar el comienzo del curso escolar y abordar los principales desafíos del periodo 2025-2026.

Los representantes de Direcmur trasladaron al consejero las prioridades de los centros de cara a los próximos meses. | L.O.

Durante el encuentro, celebrado en la sede de la Consejería, se repasaron aspectos clave del arranque de las clases, como la organización de los centros, la atención a la diversidad del alumnado, las necesidades de infraestructuras y los planes de innovación educativa.

El consejero destacó que, por primera vez, todos los maestros y maestras se han incorporado a sus centros desde el inicio del curso, lo que ha permitido comenzar con plena normalidad y garantizar la estabilidad en la atención al alumnado.

La reunión también abordó la importancia del movimiento Innovaedum y, en particular, de las próximas X Jornadas Innovaedum, consideradas ya un referente nacional en innovación educativa. En este sentido, el consejero trasladó a Direcmur su respaldo y apoyo expreso para seguir impulsando este espacio de encuentro y transformación pedagógica.

Otro de los asuntos centrales fue la reducción de la burocracia que soportan los equipos directivos. Marín se comprometió a poner en marcha medidas concretas que permitan aligerar la carga administrativa de los colegios e institutos y facilitar que los equipos dediquen más tiempo a la labor pedagógica y al liderazgo educativo.

El consejero subrayó «el papel esencial de los equipos directivos en el buen funcionamiento de los centros» y reiteró el compromiso de la Consejería por «escuchar y dar respuesta a las necesidades reales de las comunidades educativas».

Por su parte, los representantes de Direcmur trasladaron las prioridades de los centros de cara a los próximos meses, insistiendo en la estabilidad de las plantillas, la dotación de recursos, la digitalización y el impulso a la innovación.

La reunión concluyó con la voluntad común de mantener un diálogo permanente y constructivo que permita afrontar con garantías los retos del nuevo curso y seguir avanzando en la mejora del sistema educativo regional.