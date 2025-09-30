IDIOMAS
El CEIP Juan XXIII Las Lumbreras vive el Día Europeo de las Lenguas
Incorpora el francés a las lenguas de sus alumnos y realiza diversas actividades
L.O.
Cada 26 de septiembre se conmemora el Día Europeo de las Lenguas, cuyo lema este año es: «Las lenguas abren el corazón y la mente». Se trata de un día muy especial, y en el CEIP Juan XXIII Las Lumbreras también lo celebraron con la directora, María José, y los cursos quinto y sexto de Educación Primaria. El centro añadió el francés a sus lenguas conocidas, ya que su alumnado tiene como lenguas maternas el español, el árabe, el inglés... Y como primera lengua extranjera, que estudian desde la etapa de Infantil, el inglés.
Por tanto, en el centro conmemoraron el Día Europeo de las Lenguas coonociendo saludos en diversos idiomas, y los alumnos se dibujaron a sí mismos expresándose en diversas lenguas europeas.
Además, se llevaron de regalo una pulsera que les envió la Comisión Europea, con diversos mensajes positivos.
«¡Qué bien lo pasamos y qué bueno es saber comunicarse con cuanta más gente, mejor!», afirman desde el centro.
- Amplían la alerta naranja por fuertes lluvias a toda la Región de Murcia
- La semana comenzará con tormentas en la Región de Murcia
- El Algeciras deja al Real Murcia de Etxeberria a la deriva
- El exhuracán Gabrielle llegará este lunes a la Región con alertas amarilla y naranja por tormentas
- Un cita por internet acaba en secuestro: un vecino de Lorca, hallado atado, golpeado y abandonado en Totana
- Baby boom' murciano en las redes
- Mi ciudad eras tú
- Malas noticias para los murcianos: adiós a los 3 próximos festivos nacionales