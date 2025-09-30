El CEIP Juan XXIII Las Lumbreras vive el Día Europeo de las Lenguas

Cada 26 de septiembre se conmemora el Día Europeo de las Lenguas, cuyo lema este año es: «Las lenguas abren el corazón y la mente». Se trata de un día muy especial, y en el CEIP Juan XXIII Las Lumbreras también lo celebraron con la directora, María José, y los cursos quinto y sexto de Educación Primaria. El centro añadió el francés a sus lenguas conocidas, ya que su alumnado tiene como lenguas maternas el español, el árabe, el inglés... Y como primera lengua extranjera, que estudian desde la etapa de Infantil, el inglés.

Por tanto, en el centro conmemoraron el Día Europeo de las Lenguas coonociendo saludos en diversos idiomas, y los alumnos se dibujaron a sí mismos expresándose en diversas lenguas europeas.

Además, se llevaron de regalo una pulsera que les envió la Comisión Europea, con diversos mensajes positivos.

«¡Qué bien lo pasamos y qué bueno es saber comunicarse con cuanta más gente, mejor!», afirman desde el centro.