Durante la semana pasada Europa cargó con todo su potencial para celebrar la Semana de la Movilidad, con el propósito firme de concienciar sobre la importancia que supone para el medio ambiente y el tráfico urbano el adoptar nuevas formas de desplazamiento.

La Semana de la Movilidad tiene como objetivo fomentar el uso de medios de transporte sostenibles, como la bicicleta o el transporte público, para proteger el medio ambiente y elevar la calidad de vida, promoviendo además la educación y seguridad vial para todos, así como la creación de espacios públicos más humanos y conectados.

Como cada año, en la semana del 16 al 22 de septiembre se celebra la Semana Europea de la Movilidad (SEM), surgiendo esta iniciativa en el 1999, y desde el año 2000 cuenta con el apoyo de la Comisión Europea.

En 2025, la Semana Europea de la Movilidad nos invita a reflexionar sobre cómo diseñar una sociedad donde los servicios de transporte sean accesibles, asequibles, inclusivos y seguros para todos.

La Semana Europea de la Movilidad es la principal campaña de sensibilización de la Comisión Europea sobre movilidad urbana sostenible y fomenta así el cambio de comportamiento a favor de la movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias e inteligentes, incidiendo sobre consecuencias del uso del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

Es vital concienciar en movilidad sostenible y responsable, por ello el papel de los centros educativos es vital para poder trabajar conceptos básicos que fomenten el transporte sostenible y ecológico, imitando así a otras ciudades como Ámsterdam que tienen un concepto diferente sobre el uso de la bicicleta poniendo a prueba nuevas formas de movilidad, así como activar medidas permanentes para avanzar activamente hacia la movilidad del futuro.

La hora de ir y volver del cole es el momento idóneo para fomentar la movilidad y el respeto a la seguridad vial, es por ello que recuerdo el siguiente decálogo de consejos:

1. Utilizar el transporte público cuando se pueda.

2. Caminar por zonas seguras.

3. Fomentar que se camine por las aceras y pasos peatonales señalizados.

4. Siempre hay que mirar a ambos lados antes de cruzar la calle.

5. No distraerse con dispositivos electrónicos.

6. Siempre hay que respetar las normas de circulación.

7. Planificar las rutas para evitar contratiempos.

8. En bicicleta, siempre el casco y por el carril bici.

9. Practicar la seguridad vial.

10. Los más pequeños, siempre acompañados de un adulto.