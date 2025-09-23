San Pedro del Pinatar concede 20.000 euros en subvenciones para las AMPAS municipales

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, a través de la concejalía de Educación, ha aprobado la concesión de 20.000 euros en subvenciones nominativas destinadas a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) de los centros educativos de titularidad pública y concertada del municipio.

Esta ayuda, contemplada en el presupuesto municipal, dobla a la cantidad asignada en los presupuestos del año anterior y tiene como finalidad impulsar la participación de las familias en la vida escolar, dotar de material inventariable necesario y apoyar el desarrollo de proyectos de interés educativo en beneficio del alumnado.

Cada AMPA recibirá una aportación de 2.000 euros, distribuidos entre los centros CEIP Maspalomas, CEIP Los Pinos, CEIP Villa Alegría, CEIP Los Antolinos, Escuela Infantil Nº 1, CEIP Las Esperanzas, CEIP Ntra. Sra. del Carmen, Colegio Concertado San Pedro Apóstol, IES Manuel Tárraga Escribano e IES Dos Mares.

El alcalde, Pedro Javier Sánchez Aznar, subrayó que «estas subvenciones reafirman el compromiso del Ayuntamiento con la comunidad educativa, apoyando el papel esencial de las AMPAS en la mejora de la calidad de la enseñanza y en la promoción de actividades que complementan la formación del alumnado».

Con esta medida, el equipo de Gobierno municipal buca, por tanto, continuar mejorando la calidad educativa en el municipio y seguir reforzando la participación de las familias como pilar fundamental en este ámbito.