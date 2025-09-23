Posible vida antigua en Marte

Es un vehículo robotizado diseñado para explorar el cráter Jezero de Marte dentro de la misión Mars 2020 del Programa de Exploración de Marte de la NASA. Fue lanzado el 30 de julio de 2020 desde Cabo Cañaveral en Florida y aterrizó en Marte el 18 de febrero de 2021. Su objetico es la búsqueda de señales de antigua vida microbiana y el estudio de la habitabilidad de Marte. Para ello lleva a bordo cámaras, micrófonos, instrumentos meteorológicos, aparatos de rayos X, espectrómetros, etcétera.

Marte es el cuarto planeta en distancia al Sol y es conocido como el «planeta rojo» por su color rojizo. Es un planeta rocoso y su superficie alberga la montaña volcánica más alta del sistema solar y un cañón enorme. Tiene una atmósfera muy tenue de dióxido de carbono que alcanza temperaturas extremas y vientos que generan nubes polvo y arena. Hay casquetes polares de hielo y posible agua helada bajo su superficie. Tiene dos satélites pequeños llamados Fobos y Deimos.

Las rocas sedimentarias del lugar donde se encontró la roca Cañón Zafiro están compuestas de arcilla y limo, que en la Tierra son excelentes conservantes de la vida microbiana pasada. Estas rocas también contienen carbono, hierro, azufre y fósforo, que sabemos que sirven de fuente de energía para los microbios. Además, las manchas de colores (con aspecto de piel de leopardo) encontradas en la roca Cañón Zafiro son precisamente las que hubiera dejado la vida microbiana si los microbios hubieran utilizado estos elementos químicos como nutrientes.

Una biofirma es una sustancia o una estructura que proporciona pruebas científicas de la vida. La composición química de la roca de Marte es una posible biofirma, de hecho, los científicos consideran una hipótesis muy probable que las manchas en la roca fueran dejadas por la vida microbiana. Sin embargo, no se descartan otras posibles explicaciones y la NASA ha puesto los datos a disposición de la comunidad científica para su posterior estudio.

Científicos de la NASA, tras estudiar unas manchas halladas en una roca de la superficie de Marte, creen haber encontrado rastros de antigua vida microbiana en nuestro planeta vecino. Las manchas fueron descubiertas por el rover Perseverance (el vehículo explorador de la NASA en Marte) en una roca rojiza, que han llamado «Cañón Zafiro», situada en el antiguo lecho de un río seco en el cráter Jezero, que albergó un gran lago hace miles de millones de años y que presenta rocas arcillosas y conglomerados formados por sedimentos depositados por el agua en el pasado. Según la NASA, se trata de un descubrimiento revolucionario y es «lo más cerca que hemos estado de descubrir vida en Marte».