Un inicio escolar de otro planeta en el colegio La Fuensanta

El comienzo de este curso escolar no ha sido uno más, y eso lo sabe bie la comunidad educativa del Colegio La Fuensanta de la pedanía archenera de La Algaida.

Desde el primer día, alumnado, profesorado y familias fueron transportados a una auténtica aventura galáctica llena de sorpresas, creatividad e ilusión. Bajo la temática del espacio, el centro educativo transformó sus pasillos en constelaciones, planetas y naves espaciales que hicieron que la vuelta al cole se sintiera como el despegue de una misión interplanetaria.

La gran sorpresa llegó cuando, en medio de las actividades, una proyección en directo conectó a la comunidad escolar con el mismísimo Centro Espacial Kennedy de Florida, en Estados Unidos, desde donde la NASA envió un saludo especial para dar la bienvenida al curso. El mensaje, lleno de inspiración y emoción, fue recibido con aplausos y asombro por parte de pequeños y mayores, que no podían creer que la agencia espacial más importante del mundo se dirigiera directamente a ellos.

Durante la jornada, el alumnado participó en talleres de cohetes, juegos galácticos y dinámicas en las que cada clase representaba un planeta o una estrella. El objetivo: despertar la curiosidad científica, fomentar la imaginación y recordar que la educación es el mejor combustible para despegar hacia el futuro.

El ambiente festivo, la decoración estelar y la implicación del profesorado marcaron un comienzo de curso inolvidable, digno de ser recordado durante mucho tiempo. Como señaló la dirección del centro: «Queremos que nuestros niños y niñas entiendan que aprender es una aventura sin límites, tan infinita como el propio universo».

Sin duda, este arranque escolar ha sido un despegue espectacular: un viaje educativo que promete órbitas llenas de aprendizaje, amistad y nuevos descubrimientos.