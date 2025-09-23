Descubrirán la Murcia Verde a los alumnos

Más de 61.000 alumnos podrán disfrutar conociendo los jardines del municipio de Murcia con el programa ‘#MurciaMiCiudadEnseña’, con lo que se busca fomentar el interés por la naturaleza y sensibilizar sobre la importancia de los espacios verdes en las ciudades. Y es que la Junta de Gobierno ha adjudicado el contrato ‘Servicio de actividades de patrimonio natural’ de la Concejalía de Educación por un importe de 26.499 euros y por un plazo de dos años, prorrogables por dos años más.

Gracias a esto se brinda la oportunidad a los más jóvenes de seleccionar, dentro del programa de Oferta Educativa que aglutina más de un centenar de actividades, las relacionadas con el patrimonio natural.

Los itinerarios que se realizarán corresponden al Jardín del Salitre, Jardín de la Alameda, Jardines de Floridablanca y Molinos del Río Segura y el Paraje de la Contraparada. Los alumnos también podrán descubrir una plaza de abastos. Todos ellos están organizados para alumnos de entre 6 y 11 años, según el itinerario escogido, salvo la visita a la plaza de abastos, dirigida a alumnos de ESO.

El objetivo principal de estas actividades es sensibilizar al alumnado acerca la importancia que tienen los espacios verdes en las ciudades y su repercusión en la vida humana, así como acerca del consumo de alimentos y su relación con el medio ambiente.

El pasado curso escolar, un total de 8.654 alumnos de Primaria y ESO escogieron alguno de estos itinerarios ampliando conocimientos del medio natural, en consonancia con sus currículos educativos.

En la visita al Jardín del Salitre, destinada a escolares de 3º a 6 º de Primaria, se realizará un recorrido por los diferentes ambientes del jardín, plaza de los Arcos de Agua, Jardín Hondo y Jardín de Invierno, conociendo su historia y el papel que desempeña en la ciudad, además de identificar las especies vegetales más destacadas de forma amena y divertida, mediante juegos con los que se fomenta la participación y el trabajo en grupo.

La visita al Jardín de la Alameda, para escolares de 5º y 6º de Primaria, consistirá en un recorrido guiado por el jardín para descubrir la importancia de las zonas ajardinadas como lugares de conservación de la biodiversidad. A través de dinámicas lúdicas de participación, los escolares conocerán los elementos que componen el paisaje de la huerta de Murcia y el río Segura, en el que destacan tres elementos fundamentales: el agua y su aprovechamiento en el riego de la huerta, la agricultura tradicional, y las especies animales y vegetales que forman el ecosistema del bosque de ribera.

En el itinerario de Jardín de Floridablanca y Molinos del Río Segura, dirigido a 1 º y 2º de Primaria, se observarán los árboles e identificarán los diferentes tipos de hojas de las especies vegetales predominantes, y la función reguladora de estos espacios frente a la contaminación. En el Museo Hidráulico los Molinos del Río Segura, los niños conocen su historia y cómo funcionan.

En el Paraje de la Contraparada, alumnos de 3º a 6º de Primaria trabajarán contenidos como el agua como recurso hídrico, el río Segura como ecosistema, sus ramales y su influencia en el paisaje de huerta, así como la flora y fauna asociada. Se harán paradas en la acequia Aljufía, el bosque de ribera, la acequia Alquibla y el azud de la Contraparada observando también aves y realizando diversas dinámicas y juegos.

Es importante que los alumnos conozcan desde etapas tempranas de su vida los parajes que hacen de las ciudades un lugar habitable, aportando espacios verdes que contribuyen a facilitar la vida de los habitantes de la ciudad, por ejemplo, disminuyendo la temperatura en verano, mejorando la calidad del aire. Conocer los espacios verdes sirve, además, para aprender a valorar el medio ambiente.