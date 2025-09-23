Córdoba: Alcázar de los Reyes Cristianos

El Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba se encuentra prácticamente al lado de la Mezquita, pero, a pesar de su situación privilegiada, lo cierto es que no goza de la misma popularidad, pese a que, al igual que esta, es en sí mismo todo un símbolo repleto de historia, arte, arquitectura...

Aunque su origen bien podría remontarse hasta la época romana, ya que se pueden apreciar restos en el patio de las Mujéres y en el patio Mudéjar, fue en la época del Califato omeya de Córdoba un alcázar andalusí, cuyas estancias fueron derribadas posteriormente para construir una alcazaba almohade durante el imperio almohade. Tras la conquista castellana, se repartió el terreno del antiguo alcázar andalusí, y posteriormente se instalaron monjes agustinos. Fue a estos a quienes, en 1328, el rey Alfonso XI de Castilla compró parte del terreno para erigir una nueva fortificación, que acabó convirtiéndose en residencia real castellana hasta los Reyes Católicos, que fueron los últimos monarcas que lo habitron, para cederlo a las autoridades eclisiáticas al acabar su campaña contra los musulmanes.

Así, se convirtió en Tribunal de la Santa Inquisición y cárcel hasta 1812, cuando la Constitución de las Cortes de Cádiz abolió la Inquisición. Tras esto se convirtió en cárcel municipal, civil y militar, hasta 1941. A partir de mitad de siglo XX se comenzó a recuperar y restaurar.

Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994 como parte del centro histórico de Córdoba.

Actualmente, el edificio se encuentra cerrado para los visitantes, y solo se pueden visitar los jardines, al menos hasta noviembre, debido a las obras de recuperación que se están llevando a cabo en el interior.

Lo bueno es que la visita a los jardines es gratuita, por lo que merece la pena acercarse a conocerlos si se está de visita en Córdoba y experimentar su majestuosidad de sabor andalusí.