El CEIP Sagrado Corazón de Zeneta fomenta la lectura con ‘Un mundo de leyenda’

El CEIP Sagrado Corazón de Zeneta dio la bienvenida al nuevo curso con un plan de fomento de la lectura lleno de magia y de historias titulado ‘Un mundo de leyenda’.

El punto de partida no pudo ser más evocador. El primer día de clase, todo el alumnado de Primaria se reunió para escuchar y vivir la leyenda japonesa del Hilo Rojo, una narración que nos recuerda que las personas estamos unidas por un lazo invisible que trasciende el tiempo y la distancia. A través de una dramatización preparada por el profesorado, los niños y niñas se sumergieron en esta tradición oriental que habla de encuentros destinados y amistades que no se rompen.

Después de la narración, las aulas se llenaron de juegos, talleres y actividades en las que el hilo rojo se convirtió en protagonista: desde dinámicas para conocerse mejor hasta manualidades y retos cooperativos, todo pensado para fortalecer los lazos de convivencia.

Pero solo fue el comienzo. Durante todo el curso, el CEIP Sagrado Corazón seguirá explorando leyendas de diferentes culturas. Cada trimestre se tejerán nuevas historias que invitarán a soñar, reflexionar y descubrir valores como la amistad, la empatía, la solidaridad y el respeto por las tradiciones de los pueblos.

Con este proyecto, el colegio de Zeneta no solo fomenta la lectura y la creatividad, sino que construye puentes invisibles entre los alumnos, uniendo sus corazones con ese hilo rojo que, según la leyenda, nunca se rompe.