El CEIP Narciso Yepes investiga la tradición de la Virgen de la Fuensanta

Coincidiendo con el comienzo del curso escolar y las fiestas de la ciudad de Murcia, en las que la Virgen de la Fuensanta desciende desde su Santuario hasta la Catedral y regresa en romería, los alumnos de la asignatura de Religión del CEIP Narciso Yepes aceptaron el reto lanzado por el cronista murciano Antonio Botías: descubrir por qué la patrona baja un jueves de septiembre y sube un martes.

La profesora Begoña Pérez compartió el reto con su clase y, emocionados, los alumnos se convirtieron en auténticos investigadores de las costumbres murcianas.

Con el apoyo de las nuevas tecnologías, escribieron un cuento personalizado en el que explican a los más pequeños del colegio en qué consiste la romería.

Alumnos del CEIP Narciso Yepes con la ilustración de la Virgen de la Fuensanta.

Como colofón, diseñaron una gran ilustración de la Virgen de la Fuensanta, que repartieron entre todos los compañeros del centro, combinando tradición, arte y aprendizaje cooperativo.

«Nos ha encantado el reto de don Antonio Botías y aprender de manera lúdica, digital y artística cuáles son nuestras raíces y los motivos por los que la Virgen baja un jueves y sube un martes. Desde el Narciso Yepes trabajamos el área de Religión de manera inclusiva, cooperativa y siempre con una sonrisa», subrayó la profesora Begoña Pérez.