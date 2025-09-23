Altas capacidades: cómo identificarlos

En los centros educativos encontramos una gran diversidad de necesidades educativas de alumnos con diferentes características que hemos de tener en cuenta para atenderles con eficacia. Entre estas necesidades encontramos al alumnado de altas capacidades.

En la literatura científica sobre el estudio del alumnado de altas capacidades destacan varias teorías de expertos en la temática, entre ellos subrayamos la Teoría de los tres anillos de Renzulli y la actualización de esta teoría por parte de Mönks denominada como Modelo de la interdependencia triádica.

Renzulli indica que lo que define a un individuo superdotado es la posesión de tres conjuntos básicos (Teoría de los tres anillos): Inteligencia para procesar la información con una capacidad por encima de la media. Gran capacidad de trabajo y motivación, dedicando mucho tiempo y energía a resolver un problema concreto o una actividad específica, mostrando interés por áreas concretas. Altos niveles de creatividad donde sus ideas, preguntas, dibujos, juegos, son originales, ingeniosos, novedosos y poco corrientes.

Posterior a estas investigaciones, Mönks establece el Modelo de la interdependencia triádica. Según este modelo el desarrollo de la sobredotación depende de una interrelación efectiva entre varios factores: los factores sociales de la familia, el colegio y los compañeros y los tres rasgos expuestos por Renzulli: altas habilidades intelectuales, la motivación y la creatividad.

En la Región de Murcia, los Departamentos de Orientación cuentan con un protocolo para la identificación del alumnado de altas capacidades. Este fue revisado en 2016 y se utiliza en la actualidad en los centros educativos de Secundaria para identificar a este tipo de alumnado. El protocolo tiene los siguientes pasos:

Paso 1. Prueba colectiva. Durante los primeros meses de clase, el Dto. de Orientación realizará una prueba colectiva al alumnado de 1º de la ESO para la identificación preliminar. Para la aplicación colectiva de la prueba se utiliza el test de Inteligencia de Aptitudes Diferenciales (IGF). Una vez realizada, se selecciona al alumnado que obtenga un Percentil 90, en los resultados del Índice General de la citada prueba.

Paso 2. Tras esta criba, se continúa con la detección, mediante la aplicación, a los alumnos seleccionados, de diferentes pruebas y test. Esta parte se realiza en dos sesiones diferentes. En una primera sesión se administran pruebas que valoran la memoria oral, el razonamiento abstracto y el razonamiento verbal, la creatividad y la inteligencia emocional. En la segunda sesión se valora el razonamiento mecánico, el razonamiento numérico, el razonamiento espacial, la memoria visual ortográfica y la personalidad.

Según los resultados obtenidos en todas estas pruebas se obtienen perfiles de excepcionalidad, pudiendo dar como resultados diferentes tipos de talentos o bien la superdotación. Si los resultados no son lo suficientemente altos en las pruebas, no se valoraría al alumnado como alumnado de altas capacidades.

Una vez terminadas y valoradas las pruebas, se informa a las familias, profesorado y al propio alumno. Si se determina que el niño es valorado como altas capacidades se realiza una evaluación psicopedagógica para establecer las necesidades educativas y las adaptaciones que el profesorado tendrá en cuenta para atender a dichos alumnos a través de la realización de un plan de actuación personalizado (PAP).

Identificar al alumnado de altas capacidades permite potenciar su desarrollo personal, académico y emocional adecuadamente.