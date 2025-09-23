300 alumnos con discapacidad visual se unen a las aulas con apoyo de la ONCE

Estas primeras semanas del curso, los alumnos y alumnas ciegos y con discapacidad visual de la Región de Murcia de todos los ciclos educativos se incorporan a las aulas y reciben el apoyo de la ONCE, que les proporciona todo el material adaptado que puedan precisar y cuenta con los equipos específicos de atención educativa, formados por docentes, técnicos, psicólogos, rehabilitadores, logopedas y otros profesionales. De esta forma, desde la organización buscan garantizar un modelo de educación inclusiva en igualdad con el resto del alumnado sin discapacidad. Para lograrlo, señalan, el trabajo junto a las familias resulta asimismo fundamental.

En la Región de Murcia, un total de 300 chicos y chicas inician un nuevo curso con la intención de ser iguales en las aulas gracias a su esfuerzo y al apoyo de los profesionales y de sus familias, señalan desde la ONCE. Cada uno de ellos tiene una historia que contar, una demostración de sus capacidades para lograr la inclusión y decidir su futuro.