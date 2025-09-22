Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pequeopi

Un grupo de niños entrevistará mañana a Esther Murcia, autora de 'Kena', en el Museo de Bellas Artes de Murcia

Tendrá lugar a las 19.00 horas en el Salón de Actos y forma parte de la VIII Semana Internacional de las Letras de la Región de Murcia

Participarán pequeños miembros del Club de Lectura 'Las Rimas Locas'

La Opinión

Niños y niñas convertidos en periodistas por un día realizarán una entrevista a Esther Murcia Gomicia, autora del exitoso cuento 'Kena', en una actividad en el Salón de Actos del Museo de Bellas Artes de Murcia que tendrá lugar mañana a las 19.00 horas. Con sus preguntas, preparadas con entusiasmo y curiosidad, estos jóvenes entrevistadores, miembros del Club de Lectura 'Las Rimas Locas', prometen sorprender a propios y extraños y hacer de esta cita un momento inolvidable.

La entrevista a Esther Murcia se enmarca dentro del ciclo 'Literatura infantil y juvenil' de la VIII edición de ExLibris, la Semana Internacional de las Letras de la Región de Murcia, que se celebra desde hoy y hasta el próximo domingo 28 de septiembre, con una programación pensada para todos los públicos que ofrecerá talleres, presentaciones, cuentacuentos, rutas y encuentros con autoras y autores.

